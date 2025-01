Schalke 04: Van Wonderen mit klarer Forderung an Ben Manga und Co. – „Brauchen da etwas“

Die Winter-Vorbereitung ist beendet, das erste Ligaspiel des Jahres liegt hinter dem FC Schalke 04. Eher enttäuschend sind die Königsblauen nach der Nullnummer bei Eintracht Braunschweig zurückgekehrt. Es war mehr drin, doch die drei Punkte gab es gegen den Tabellenvorletzten nicht.

Vor und nach dem Spiel gab es im Kader des FC Schalke 04 wieder Verletzungssorgen. Nun sind die S04-Bosse gefordert. Es müssen definitiv noch einige Neuzugänge her – das will auch Cheftrainer Kees van Wonderen. Ben Manga und Co. haben nicht mehr lange Zeit, um Verstärkung zu holen.

FC Schalke 04: Van Wonderen will Neuzugänge

Vor dem Braunschweig-Spiel verletzte sich einmal mehr Emil Höjlund und stand Kees van Wonderen deshalb nicht zur Verfügung. Zu allem Überfluss musste auch Derry Murkin kurz vor dem Ende verletzt runter. Hier steht die Diagnose noch aus. Sollte der Linksverteidiger ausfallen, muss der FC Schalke 04 definitiv Ersatz holen.

Auch interessant: FC Schalke 04: S04-Star fordert von seinem Mitspieler – „Verlänger bitte“

Das wären also bisher zwei Positionen. Vor allem ein echter Mittelstürmer hätte den Königsblauen gegen Braunschweig gutgetan. Kenan Karaman und Moussa Sylla hatten nämlich große Probleme in der Schlussphase. Auch der bislang eher zurückhaltende Kees van Wonderen sieht in der Offensive Handlungsbedarf.

„Wir brauchen da natürlich etwas. Aber der Transfer muss eine Verstärkung und auch für uns möglich sein. Im Winter ist es immer schwer – wir alle arbeiten daran“, so der Niederländer. Jetzt einen guten Stürmer zu finden, wird schwer, weiß auch der S04-Coach.

Neuer Stürmer muss her

Dann wäre da auch noch der finanzielle Aspekt. Interims-Sportdirektor Youri Moulder steht gerade nicht viel Geld zur Verfügung. Er müsste mit Kaderplaner Ben Manga also eine günstige Alternative finden. Das ist leichter gesagt als getan.

Mehr Nachrichten für dich:

Zuletzt wurde immer wieder Pape Meissa Ba vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot mit Schalke in Verbindung gebracht. 500.000 Euro müsste S04 laut Medienberichten zahlen, um ihn in diesem Winter verpflichten zu können. Ob daraus was wird, wird sich zeigen. Bis zum 3. Februar haben die Schalker noch Zeit, Spieler zu verpflichten. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr.