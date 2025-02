FC Schalke 04: Doppel-Transfer nach Deadline Day! S04 verpflichtet zwei Talente

Der FC Schalke 04 konnte am Deadline-Day (3. Februar) entgegen vieler Erwartungen noch einen überraschenden Transfer verkünden. Aymen Barkok wechselt ablösefrei vom FSV Mainz 05 zum Revierklub und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende.

Während dieser Deal nicht überall auf Verständnis stößt, hat Königsblau abseits des Barkok-Transfers noch zwei weitere Talente an Land ziehen können. Mit diesem Doppeltransfer könnte der FC Schalke 04 nun den entscheidenden Schritt machen!

FC Schalke 04: Büyükärslan und Potnar wechseln zur S04-U23

Die Schalker U23 von Cheftrainer Jakob Fimpel steckt weiter tief in der Klemme: Trotz zuletzt drei Pflichtspielen ohne Niederlage steht man weiter auf einem Abstiegsplatz, bis zum rettenden Ufer sind es noch ganze sechs Punkte Rückstand. Doch von Aufgeben ist bei der königsblauen Zweitvertretung wohl noch keine Spur – denn nun ist man auf dem Transfermarkt gleich zwei mal fündig geworden.

Mit den Verpflichtungen von Oguzcan Büyükärslan und Bojan Potnar verstärkt sich Schalke 04 im Angriff gleich doppelt. Während Büyükärslan von Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach II zum S04 stößt, wechselt Potnar vom Oberligisten TSV Meerbusch nach Gelsenkirchen. Angesichts der bisher schwachen Schalker Offensive eine nachvollziehbare Entscheidung – mit lediglich 22 Saisontoren stellt Königsblau den zweitschwächsten Angriff der Regionalliga West.

Potnar mit starker Torquote

Während Büyükarslan in Mönchengladbach zuletzt nur als Rotationsspieler fungierte, könnte vor allem Potnar für mehr Torgefahr sorgen. Der Stürmer kam im Meerbuscher Dress in der abgelaufenen Hinrunde auf starke elf Saisontore, legte dazu zwei weitere Treffer auf.

Gut möglich, dass die beiden Neuzugänge schon am kommenden Spieltag im Abstiegskracher gegen den 1. FC Bocholt (8. Februar) im Schalker Kader stehen. In der Mission Klassenerhalt hat Trainer Fimpel nun also zwei Offensivoptionen mehr in der Hinterhand.