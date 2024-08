FC Schalke 04: Derby-Hammer in der Arena? Fan-Spektakel plötzlich Thema

Durststrecke im Ruhrgebiet. Für die zweite Saison in Folge gibt es kein Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Während der BVB einmal mehr in Bundesliga und Champions League antritt, versucht S04 im zweiten Jahr in Folge den Wiederaufstieg zu schaffen.

Und dennoch könnte es in der Veltins-Arena in Kürze unverhofft ein Derby steigen. Wie der „Reviersport“ berichtet, denkt man beim FC Schalke 04 darüber nach, das Regionalliga-Duell der U23 gegen den MSV Duisburg zu verlegen. Die Gründe dafür liegen bei den Gästefans.

FC Schalke 04: U23-Derby gegen Duisburg

Es war ein Schock für das Ruhrgebiet. Nach einer desaströsen Saison in der dritten Liga stieg der MSV Duisburg in die Regionalliga ab. Erstmals seit 1989 sind die „Zebras“ nicht mehr im Profifußball vertreten. Das führt auf der anderen Seite zum Aufeinandertreffen mit Schalkes U23.

Am 28. September ist es so weit, dann empfängt der Knappennachwuchs den MSV. Eigentlich trägt die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 seine Spiele bekanntermaßen im Parkstadion aus. Doch das Derby könnte in der Veltins-Arena steigen.

Zu großer Fan-Andrang

Der Grund sind die Gästefans. Trotz des Abstiegs supporten die Anhänger ihren MSV weiter. Beim ersten Heimspiel waren im Duisburger Stadion rund 18.000 Fans dabei, auswärts waren es 6.000. Das würde die Kapazitäten in Gelsenkirchen bei weitem überschreiten.

Das Parkstadion umfasst gerade mal 3.149 Plätze – und davon sind nur 800 für die Gäste eingeplant. Bei einem derartigen Andrang aus Duisburg hätte S04 ein Problem und prüft deshalb einen Umzug in die Veltins-Arena.

„Es gibt Überlegungen, aber es ist noch nichts entschieden", teilte eine Sprecherin des Vereins gegenüber dem „Reviersport" mit. Wann die Entscheidung fällt, ist offen.