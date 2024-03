FC Schalke 04: Top-Talente am Boden! Dieser Rückschlag trifft sie hart

Finanziell angeschlagen und sportlich im Tränental, hofft der FC Schalke 04 mehr denn je auf eigene Juwele, die die Zukunft rosiger machen.

In der Knappenschmiede tummeln sich einige heiße Kandidaten. Die Top-Talente mussten nun aber selbst einen schweren Rückschlag verkraften. Der Traum, erstmals seit fast 20 Jahren den U19-Pokal nach Gelsenkirchen zu holen, ist jäh geplatzt.

FC Schalke 04: Bitterer Schlag für S04-Talente

Die Knappenschmiede gilt schon lange als eine der besten Talentschmieden in Deutschland. Titel sind für den S04-Nachwuchs in den letzten Jahren aber Mangelware. 2022 gewann die U17 die deutsche Meisterschaft – ansonsten sprang in den letzten neun Jahren aber keine Trophäen heraus. Der letzte U19-Meistertitel war 2015, den U19-Pokal konnte Königsblau sogar seit 2005 nicht mehr gewinnen.

+++ FC Schalke 04: Neuer Fan-Liebling! Doch es droht wieder bitterer Frust +++

Im letzten Jahr setzte es eine herzzerreißende Final-Niederlage. Gegen den 1. FC Köln drehte man einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 – um in der Verlängerung doch noch 3:4 zu verlieren. Dieses Jahr wollten es die jungen Knappen deshalb umso mehr. Der Pokal sollte endlich her.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nun mussten sie diesen Traum jedoch begraben. Am Samstag schied der FC Schalke 04 im Halbfinale überraschend aus. Im altehrwürdigen Parkstadion wurde S04 von der U19 des SC Freiburg überrumpelt, lag schon zur Pause 0:2 zurück. Eine Rote Karte für Freiburgs Johan Manzambi (72.) ließ noch einmal Hoffnung aufflackern, das 0:3 nur fünf Minuten später zog endgültig allen Träumen den Stecker. Daran änderte auch das 1:3 nichts, das Top-Talent Taylan Bulut in der 83. vom Punkt erzielte.

Mehr News:

Wieder umsonst gehofft – wieder sind die Schalke-Talente im Tal der Tränen. Doch noch sind nicht alle Chancen dahin. In der U19-Bundesliga-West liefert sich der FC Schalke 04 ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Leverkusen um den zweiten Platz für das Halbfinale, in der U17-Bundesliga muss man einen Drei-Punkte-Rückstand auf den Erzrivalen BVB aufholen.