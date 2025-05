FC Schalke 04: Ein Schritt fehlt noch – S04-Talente vor Coup

Mit dem Saisonabschluss gegen den SV Elversberg endet am Sonntagnachmittag (18. Mai) eine mehr als durchwachsene Saison für den FC Schalke 04. Am Ende entgingen die Profis des S04 dem Abstieg wohl nur knapp.

Die letzte Schalker Hoffnung: die Knappenschmiede. Dort hat eine Mannschaft nun einen wichtigen Schritt zum großen Erfolg gemacht. Jetzt träumen diese Talente des FC Schalke 04 vom Titel.

FC Schalke 04: U17 zieht ins Pokalfinale ein

Von einer erfolgreichen Saison kann man in der Schalker U17 bislang wohl nicht sprechen. Das Team von Trainer Charles Takyi, der den Posten erst im Dezember vergangenen Jahres übernommen hat, schied in der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga sang- und klanglos aus, konnte so nicht einmal ein Wörtchen um die deutsche Meisterschaft mitreden. Doch nun könnte man an anderer Stelle jubeln.

Denn das Takyi-Team hat am Mittwochabend (14. Mai) den Einzug ins Finale des Westfalenpokals geschafft. Gegen den SV Rödinghausen, der noch im Viertelfinale Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb warf, setzte es einen 3:0-Auswärtssieg. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Trainer Takyi letztendlich zufrieden: „Am Ende haben wir auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

S04 mit Außenseiterchancen

Parallel gewann der SC Paderborn im zweiten Halbfinale sein Duell gegen die SG Wattenscheid 09 mit 3:1. Damit kommt es im Endspiel zu einem Wiedersehen. Schon im Ligabetrieb trafen beide Mannschaften in dieser Saison zwei mal aufeinander, beide Partien endeten mit einem 2:2-Unentschieden. Am Ende zog der SCP jedoch als Tabellenzweiter ins Viertelfinale der deutschen Meisterschaft ein – mit zehn Punkten Vorsprung auf den S04.

Nicht zuletzt deswegen sieht U17-Coach Takyi die Ostwestfalen im Vorteil: „Wir gehen definitiv nicht als Favorit ins Finale.“ Wann die Begegnung stattfindet, ist noch offen. Derzeit ist das Spiel für den 25. Mai angesetzt, die Schalker Seite bemüht sich allerdings um eine Verlegung auf den 21. Mai.