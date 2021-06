FC Schalke 04: Homepage enthüllt Details für die neue Saison! Diese Infos will jeder Fan wissen

Am Donnerstag ist der FC Schalke 04 in die neue Saison gestartet. Mit dem Auftakttraining ging die Mission Wiederaufstieg los.

Mit dabei waren selbstverständlich auch die bereits verpflichteten Neuzugänge. Beim Blick auf die Homepage von Schalke 04 werden zu Terrodde, Palsson und Co. Details offiziell, die jeder Fan wissen möchte.

FC Schalke 04: Details für die neue Saison offiziell! Diese Infos will jeder Fan wissen

Marcin Kaminski (VfB Stuttgart), Danny Latza (FSV Mainz), Simon Terodde (Hamburger SV), Victor Palsson (SV Darmstadt 98), Reinhold Ranftl (Linzer ASK) und Thomas Ouwejan (AZ Alkmar/Leihe) hat der FC Schalke 04 bereits für die kommende Saison verpflichtet.

Und welche Information wollen Fans bei Neuzugängen in der Regel immer sofort wissen? Die Trikotnummer. Beim Blick auf die Schalker Internetseite wird nun klar, welcher Neuzugang welche Nummer halten wird. Auch gibt es Rückkehrer, die eine Nummer (vorübergehend) erhalten haben. Ein Spieler wechselt außerdem die Nummer.

+++ FC Schalke 04: Rückkehr gescheitert! ER spielt kommende Saison in der Bundesliga +++

Marcin Kaminski erhält wie bei seinen vorherigen Stationen in Stuttgart und Düsseldorf die 35. Der polnische Innenverteidiger wurde geholt, um der wackligen Defensive neue Stabilität zu geben.

Danny Latza, der vom FSV Mainz 05 nach Gelsenkirchen zurückkehrt, wird in der kommenden Saison die Nummer 8 auf dem Rücken tragen. Bis zuletzt trug diese Suat Serdar. Doch der Nationalspieler wechselte in der vergangenen Woche aus Gelsenkirchen nach Berlin zur Hertha.

Anders als beim HSV, in Köln oder Stuttgart trägt Simon Terodde bei seinem neuen Klub nicht mehr die klassische Stürmernummer 9. Diese hat weiterhin Flügelflitzer Benito Raman. Terodde entschied sich für die 22. Diese trug er bereits in seiner Zeit beim VfL Bochum (2014 - 2016) und sie brachte Glück. In 66 Spielen traf er 41 Mal. In seiner zweiten Saison wurde er Torschützenkönig mit 25 Treffern. Ob er mit der 22 auch in Gelsenkirchen ähnlichen Erfolg hat?

Auch für die weiteren Neuzugänge Victor Palsson (19), Reinhold Ranftl (27) und Thomas Ouwejan (2) gibt es jeweils Trikotnummern.

Florian Flick, dem im vergangenen Jahr seinen Durchbruch bei S04 gelang, wechselt von der 41 auf die 17. Diese wird frei, da Ex-Kapitän Benjamin Stambouli den Verein verlassen hat.

Die Leihrückkehrer erhalten die Nummer, die sie bereits vor ihrem Weggang aus Gelsenkirchen besaßen. Markus Schubert (23), Hamza Mendyl (3), Ozan Kabak (4), Rabbi Matondo (14) und Ahmed Kutucu (15).

Allerdings ist es durchaus möglich, dass es die ein oder andere Änderung gibt. Schließlich sollen noch Spieler den Klub verlassen, mit weiteren Neuzugängen ist zu rechnen. Alle Trikotnummern des FC Schalke 04 gibt es hier zu sehen.