FC Schalke 04: Nach Pannen-MV – keine erneute digitale Mitgliederversammlung!

Der FC Schalke 04 will seine Mitgliederversammlung im zweiten Anlauf als Präsenzveranstaltung organisieren.

Gelsenkirchen. Die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 ging mächtig in die Hose. Nun ist klar: Der Nachhol-Termin wird nicht wieder digital stattfinden.

Nach den technischen Pannen, die bei der MV des FC Schalke 04 für einen Abbruch sorgten, will der Verein deshalb nun eine Präsenz-Veranstaltung organisieren.

FC Schalke 04: Keine erneute digitale Mitgliederversammlung

Doch das ist gar nicht so einfach. Schließlich soll die Versammlung so schnell es geht und nach Möglichkeit noch vor dem Saisonstar der 2. Bundesliga am 23. Juli stattfinden.

Der zweite Anlauf der MV des FC Schalke 04 wird nicht digital sein. Foto: imago images / RHR-Foto

Deshalb wird eine normale Mitgliederversammlung auch nicht möglich sein, denn die muss mindestens zwei Monate vor Beginn angekündigt werden.

+++ Schalke 04: Finanzchefin gewährt tiefe Einblick: DAS war unser großer Fehler! +++

Die Zeit rennt: Schalke plant wohl außerordentliche MV

Der FC Schalke 04 wird deshalb laut übereinstimmenden Medienberichten eine „außerordentliche Mitgliederversammlung“ einberufen. Die braucht nur drei Wochen Vorlaufzeit.

Eine Präsenz-Veranstaltung zu Corona-Zeiten ist jedoch besonders aufwändige Angelegenheit – und immer verbunden mit dem Risiko einer kurzfristigen Absage.

-----------------------------------

Mehr aktuelle S04-News:

Verblüffende Entwicklung! Auf dieser Position bahnt sich beim S04 jetzt ein Wechsel an

FC Schalke 04: Dickes Problem in den Griff bekommen? Diese Worte lassen die Fans hoffen

FC Schalke 04: Irre Gerüchte um Abgänge! Plant Schröder auf dieser Position eine Revolution?

-----------------------------------

Steigen die Inzidenzen wieder, könnte die Mitgliederversammlung platzen. Aber auch sonst ist eine sichere Veranstaltung für mehrere tausend Menschen kompliziert.

Für den FC Schalke 04 geht es um viel. Es ist nicht nur die wichtigste Mitgliederversammlung der letzten Jahre – nach der Pannen-MV am Sonntag stehen auch die Organisatoren unter erhöhtem Druck.

Alle Infos zur ersten Mitgliederversammlung des S04 bekommst du hier >>>