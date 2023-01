FC Schalke 04 verrät Trikotdetail – Fans werden es sofort bemerken

Die Knappen fiebern dem Re-Start der Bundesliga entgegen. Am Samstag (21. Januar) endet die wohl längste Winterpause aller Zeiten. Der FC Schalke 04 trifft im ersten Spiel des neuen Jahres auf Eintracht Frankfurt. Die Mission Klassenerhalt geht jetzt richtig los.

Wenn der FC Schalke 04 am Wochenende gegen dein Europa-League-Sieger antritt, wird sich ein Detail auf den Trikots der Knappen ändern. Das hat der Klub wenige Tage vor dem Spiel verraten.

FC Schalke 04: Neues Trikot-Detail

Nein, keine Sorge liebe S04-Fans: An der königsblauen Farbe der Trikots wird sich selbstverständlich nichts ändern. So weit geht die Trikot-Revolution bei den Gelsenkirchenern dann doch nicht.

Vielmehr konzentriert sich die Änderung auf den Ärmelsponsor. Seit vergangenem Jahr prangt dort das Logo von Harfid. Das Bauunternehmen kooperiert bereits seit 2018 mit dem FC Schalke 04 und weitete sein Engagement jüngst noch weiter aus.

Neuer Name auf dem Ärmel

Doch ab sofort wird das Unternehmen weichen. Wie die Knappen kurz vor dem Frankfurt-Spiel verkündeten, wird nun das Logo der Whitefield Gruppe auf den Ärmeln zu sehen sein. Der Vertrag mit dem FC Schalke 04 laufe vorerst bis zum Ende der Saison, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Ein Schritt, der nicht von ungefähr kommt. Seit Oktober ist Whitefield Mehrheitsgesellschafter bei Harfid. Daher gibt man sich auf dem Knappen-Trikot quasi die Klinke in die Hand. Allerdings gibt es eine Einschränkung. Der Whitefield-Deal gilt nur für die Profis. Der Nachwuchs läuft weiter mit Harfid auf.

Zudem informiert der FC Schalke 04 darüber, dass dies ebenfalls für Trikots gelte, die Online oder im Fanshop zu erwerben sind. Diese seien in einem „standardisiertem Prozess“ schon beflockt worden. „Entsprechend der nachhaltigen Maßstäbe des Clubs werden diese Jersey nicht vernichtet, sondern weiter angeboten.“

FC Schalke 04: Kampf um die Klasse

Ob das (teilweise) neue Gewand Glück bringt? Das wird sich am Samstag (21. Januar) in Frankfurt zeigen. Die Königsblauen müssen in der Rückrunde ordentlich Punkte holen. Nach 15 Spielen liegt man mit neun Punkten am Tabellenende.