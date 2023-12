Beim FC Schalke 04 kommt Bewegung rein – Hechelmann deutet Abgänge im Winter an

Die Hinrunde ist für den FC Schalke 04 seit Freitagabend (15. Dezember) beendet. Mit einem 2:2 gegen Greuther Fürth verabschiedet sich S04 in die Winterpause, doch ruhig dürfte es nicht werden. Sportdirektor Andre Hechelmann steht vor der schwierigen Aufgabe, die Fehler aus dem Transfersommer auszubessern.

Direkt nach dem Spiel gegen Greuther Fürth hat Hechelmann angekündigt, sich nun voll und ganz auf die Planungen für das Wintertransferfenster zu konzentrieren. Dabei deutete er auch an, dass sich auf der Abgangsseite etwas tun könnte.

FC Schalke 04: Transfer-Winter naht – Hechelmann unter Druck

„Ab Samstag geht es weiter mit den Planungen, was wir im Wintertransferfenster machen können“, sagte Hechelmann nach Abpfiff in der Mixed-Zone. Die Ausgangslage hat sich dank der zuletzt guten Punkteausbeute – sieben Punkte aus drei Spielen – zwar etwas verbessert. Dennoch wartet auf Schalke viel Arbeit.

Fast überall gibt es beim FC Schalke 04 Baustellen, die geschlossen werden müssen. Ob Defensive, Mittelfeld oder Angriff – überall herrscht Handlungsbedarf. Gemeinsam mit Trainer Karel Geraerts muss Hechelmann jetzt an den richtigen Stellschrauben drehen.

+++ FC Schalke 04 – Greuther Fürth: DIESER Szene trauern nicht nur die Fans hinterher – „Das tut weh“ +++

Um Platz für Neuzugänge zu schaffen, müssen aber wohl einige Spieler den Klub im Winter verlassen. Kandidaten sind neben Sebastian Polter vor allem die Talente Soichiro Kozuki, Ibrahima Cisse und Niklas Tauer, die unter Trainer Karel Geraerts bislang kaum bis gar nicht zum Zug kamen.

„Man muss gucken, was umsetzbar ist“

Hechelmann rechnet damit, dass schon bald Schwung reinkommen könnte. „Ganz klar: Spielzeit ist immer ein Thema für jeden Spieler und wenn er die nicht bekommt, ist es klar, dass auf Spielerseite Ideen entstehen. Das werden wir uns angucken in den kommenden Tagen. Der Austausch besteht mit den einzelnen Beratern in den vergangenen Wochen, dann muss man gucken, was am Ende umsetzbar ist und was wir umsetzen möchten“, betont er.

Bei Tauer könnte die Leihe vorzeitig abgebrochen werden. Der 22-Jährige kommt seit seinem Wechsel 2022 gerade einmal auf zwei mickrige Einsätze. Innenverteidiger-Talent Cisse ist seit seiner Gelb-Roten Karte am 1. Spieltag wieder komplett raus und auch Kozuki wartet unter Geraerts noch auf seinen ersten Einsatz.