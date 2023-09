FC Schalke 04: Transfer-Wahnsinn! Fans können es nicht fassen

„Das darf doch alles nicht wahr sein…“, werden sich die Fans des FC Schalke 04 bei diesem Anblick denken. In der Champions League kommt es zum Spiel Union Berlin – SC Braga, ein Duell, in dem auch ein bisschen Schalke steckt.

Drei Spieler, die in der vergangenen Saison noch beim FC Schalke 04 unter Vertrag standen, dürfen nämlich jetzt in der Champions League ran. Dieser Transferwahnsinn lässt die S04-Fans ungläubig zurück.

FC Schalke 04: Drei Ex-Stars in der Champions League

Rodrigo Zalazar, Alex Kral und Alexander Schwolow haben eine Sache gemeinsam: Sie stiegen in der Vorsaison mit dem FC Schalke 04 ab und spielen jetzt in der Champions League – und das ausgerechnet in einer Gruppe. Zalazar verließ Schalke in Richtung Braga, schaffte mit den Portugiesen die Qualifikation zur Champions League und spielt nun gegen Real Madrid, den SSC Neapel und Union Berlin. Und bei den Berlinern tauchen gleich zwei weitere Schalker auf.

Alex Kral war in der letzten Saison an Schalke verliehen. Schnell war klar, dass es nach dem Abstieg nicht weitergehen würde. Union Berlin schlug zu. Bei Alexander Schwolow ist die Sache noch etwas kurioser. Schalke verzichtete nach der Leihe auf eine feste Verpflichtung, er kehrte zurück zu Hertha BSC – ebenfalls abgestiegen. Plötzlich klopfte Union Berlin an und verpflichtete den Schlussmann. Jetzt spielt er Champions League – oder darf zumindest von der Bank aus zusehen.

„Das macht einen so sprachlos…“

Für die Fans des FC Schalke 04 ist das nur schwer zu fassen. Sie sind völlig perplex. Wir haben dir einige Kommentare rausgesucht:

„Schwolow und Champions League. So unwirklich.“

„Kommt man sich als Schalker irgendwie verarscht vor“

„Erst mal schauen, wer von denen dann auch tatsächlich spielt. Ist aber schon irgendwie ein blödes Gefühl“

Vom Abstieg in die 2. Bundesliga gleich in die Champions League. Für diese drei Ex-Stars hat sich das Blatt zum Positiven gewendet…