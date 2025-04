Schalke 04: In Liga eins ohne Perspektive? ER könnte Schalkes Unterschiedsspieler werden

Die Verantwortlichen von Schalke 04 stehen vor einer Mammutaufgabe: Im Sommer muss der Kader einmal mehr auf links gekrempelt werden. Königsblau braucht Unterschiedsspieler, Transfer, die Schalke sofort weiterhelfen und das Spiel des Revierklubs auf ein neues Level heben.

Ein Spieler, der bis vor wenigen Monaten regelmäßig in Liga zwei gezaubert hat, ist Florent Muslija. Der 26-Jährige ist im Winter 2024 vom SC Paderborn zum SC Freiburg gewechselt. Ist dort jedoch vorrangig außen vor. Hat Schalke 04 den offensiven Mittelfeldspieler auf dem Zettel?

Schalke 04: Muslija vor Wechsel im Sommer?

Muslija spielte sowohl für den Karlsruher SC als auch für Hannover 96 und Paderborn in Liga zwei, hat satte 125 Zweitligapartien auf der Habenseite und konnte immer wieder unter Beweis stellen, dass er in dieser Liga zu den besten Spielern gehört hat. Vor allem bei Paderborn ist er zum Unterschiedsspieler in Liga zwei gereift, ehe im Winter 2024 der Wechsel in die Bundesliga folgte.

Mit den Breisgauern spielte er schon in der Europa League, doch durchsetzen konnte er sich beim SCF noch nicht wirklich. In den anderthalben Jahren kommt er auf magere 19 Bundesligaspiele – kein einziges Mal stand er in der Startelf. Zuletzt fehlte er aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Ein Wechsel im Sommer dürfte aufgrund seiner schwierigen Situation im Breisgau nicht allzu unwahrscheinlich sein. Für S04 wäre er ein Spieler, der eine ganz spezielle Qualität in den Kader bringen würde. Der Offensiv-Akteur besticht durch seine starke Technik und seine Standards. Er verleiht jedem Angriff eine Menge Kreativität.

Leihgeschäft für S04 möglich?

Solche Spieler braucht Königsblau, um in der nächsten Saison eine deutlich bessere Rolle spielen zu können. Muslijas Vertrag in Freiburg läuft noch bis 2028, ein fester Transfer dürfte für Königsblau schlichtweg zu teuer sein. Allerdings könnte ein Leihgeschäft – im besten Fall gar mit Kaufoption oder -pflicht – eine Möglichkeit sein.

Ob S04 den kosovarischen Nationalspieler auf dem Zettel hat oder ob Muslija überhaupt in die zweite Liga zurückkehren würde, ist ungewiss. Fakt ist: Mit ihm würde Schalke seinen Kader um einen Unterschiedsspieler für Lia zwei erweitern.