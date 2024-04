FC Schalke 04: Vertrag aufgelöst! Wunderkind in der Sackgasse – greift der S04 zu?

Gefangen im Zweitliga-Keller, keine Kohle für Stars – dem FC Schalke 04 steht eine ganz schwierige Transferperiode bevor. Egal ob Klassenerhalt oder nicht: Es braucht eine Menge Kreativität, um den S04-Kader ohne großes Budget aufstiegsfähig zu machen.

Dabei könnte sich nun ein Blick nach Tschechien lohnen. Dort steckt ein Wunderkind in der Sackgasse, muss nach einer Vertragsauflösung von vorne anfangen. Wie der FC Schalke 04 ist er ein schlafender Riese. Kriegt Mohamed Ihattaren sein unglaubliches Talent endlich auf den Rasen, würde sich der Mut einer Verpflichtung reich bezahlt machen.

FC Schalke 04: Könnt Wunderkind Ihattaren weiterhelfen?

Die Gemeinsamkeiten von Schalke und Mohamed Ihattaren sind unverkennbar: Beide haben ein unglaubliches Potenzial – befinden sich derzeit aber am Tiefpunkt. Könnten sie sich gegenseitig aus dem Loch ziehen?

Ihattaren galt einst als Jahrhunderttalent. Bei der PSV Eindhoven wurde er einer der jüngsten Debütanten der Klubgeschichte, zauberte in der Eredivisie und im Europapokal, wurde für die niederländische Nationalelf nominiert. Alle leckten sich schon die Finger nach dem blutjungen Ausnahmetalent. Juventus Turin holte sich den Offensiv-Allrounder, verlieh ihn nach Genua. Doch weder dort, noch bei der folgenden Leihe zu Ajax Amsterdam sollte der Durchbruch gelingen. Und so kam es zum Worst Case: Als der Vertrag bei Juve auslief, wurde Mohamed Ihattaren im vergangenen Sommer vereinslos.

Vertrag in Prag aufgelöst

Slavia Prag holte das Supertalent aus dem Loch, doch wieder wollte das Engagement nicht gelingen. Nur drei Monate später wurde der Vertrag am 31. März einvernehmlich aufgelöst. „Der Spieler hat den Wunsch geäußert, sich auf seine Karriere in seinem unmittelbaren Umfeld und seine Familie zu konzentrieren“, verkündete der tschechische Klub kryptisch und fügte an, ihn bei dieser Entscheidung voll und ganz zu unterstützen. Mit erst 22 Jahren, aber schon vielen erlebten Enttäuschungen, ist Mohamed Ihattaren nun wieder vereinslos und sucht nach einem Neustart.

Sollte der FC Schalke 04 ein Auge auf den Niederländer werfen? Noch immer ist sein unglaubliches Talent unbestritten. Doch der Linksfuß kriegt seine PS bislang einfach nicht auf die Strecke. Durch die vielen Rückschläge und ohne Vertrag dürfte Ihattaren für Königsblau fraglos bezahlbar sein. Als Offensiv-Allrounder, der Kreativität und Geschwindigkeit auf die Flügel bringt, könnte er eine S04-Baustelle beheben.

Gleichzeitig wäre der Transfer eine absolute Wundertüte. Das Flop-Risiko ist groß. Das Potenzial aber noch größer. Mohamed Ihattaren auf Schalke – sollte das funktionieren, wäre er ein Goldgriff.