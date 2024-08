FC Schalke 04: Spieler mit neuem Klub einig! S04-Star steht vor dem Absprung

Beim FC Schalke 04 bleibt es auf dem Transfermarkt weiter spannend. Nachdem die S04-Bosse am Dienstag (20. August) gleich drei neue Spieler präsentieren konnten, rückt nun der Abgang eines Spielers immer näher.

Henning Matriciani steht seit vielen Wochen auf der Abschussliste. Der Fanliebling soll den FC Schalke 04 noch in diesem Sommer verlassen. In den vergangenen Tagen kursierten einige Gerüchte rund um den 24-Jährigen. Jetzt soll er sich mit einem neuen Klub einig sein.

FC Schalke 04: Matriciani ist sich mit Mannheim einig

Der große Publikumsliebling geht wohl (vorerst) von Board. Zuletzt hieß es vermehrt, dass Waldhof Mannheim großes Interesse an dem S04-Profi haben soll. Dieses wurde in den vergangenen Stunden intensiviert und beide Parteien kamen offenbar zu einer Einigung. Laut „Kicker“ soll Matriciani sich sicher sein, dass er zu Waldhof wechseln wolle.

„Wir würden den Spieler gerne verpflichten und sind in sehr guten Gesprächen“, bestätigte Waldhof-Sportchef Anthony Loviso im Podcast „DoppelPass-SVW“. Eine Übereinkunft mit Abwehrspieler sei bereits erzielt worden, aber: „Es gehören alle drei Partien dazu. Zwei Partien sind sich einig, an einer Einigung mit der dritten arbeiten wir noch“, so der SVW-Boss.

Die S04-Bosse müssen dem Transfer also noch zustimmen, dann wäre der Wechsel wohl in trockenen Tüchern. Noch fehlt das finale grüne Licht von Schalke 04, doch das könnte in Kürze folgen. Im Raum steht eine einjährige Leihe. Somit würde Königsblau den Abwehrspieler zumindest für ein Jahr von der Gehaltsliste bekommen.

SVW plant Matriciani in der Zentrale

Matriciani hat in den vergangenen Monaten und Jahren stets durch seine Flexibilität geglänzt. Egal, wo sein Trainer ihn aufstellte, er gab auf dieser Position alles für sein Team. Sollte der Wechsel nach Mannheim über die Bühne gehen, dürfte er jedoch eine feste Rolle bekommen. „Seine Hauptposition ist die Innenverteidigung und so sehen wir ihn auch“, sagte Loviso.

Bei S04 blieb Matriciani in dieser Saison bislang ohne Einsatz. Beim 5:1-Sieg zu Saisonbeginn gegen Eintracht Braunschweig stand der 24-Jährige noch im Kader, fehlte aber bereits beim 1:3 in Nürnberg und beim 2:0-Sieg im Pokal beim VfR Aalen. Nun steht er also kurz vor dem Absprung.