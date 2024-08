FC Schalke 04: Neuzugang ist gerade erst da – und schon bald wohl wieder weg

Das war mal ein Tag, den die Fans des FC Schalke 04 wohl so lange nicht mehr hatten. Gleich drei neue Spieler hat der Revierklub vorgestellt – alle innerhalb von wenigen Stunden. Steve Noode, Mauro Zalazar und Ilyes Hamache sind die Neuzugänge 12, 13 und 14.

Allerdings ist lediglich Hamache für die Profimannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts eingeplant. Zalazar soll erst einmal in der U23 zum Einsatz kommen. Noode indes wird den FC Schalke 04 im Winter wohl schon wieder verlassen.

FC Schalke 04: Noode im Winter wieder weg

Kaum jemand hatte je von ihm gehört. Selbst das bekannte Portal „Transfermarkt.de“ hatte kein Profil für den Neuzugang des FC Schalke 04. Erst nach der Unterschrift wurde Steve Noode auf der Seite als Spieler gelistet. Dennoch hält man bei den Königsblauen viel vom Youngster.

„Er bringt körperlich gute Grundvoraussetzungen für die Innenverteidiger-Position mit und die richtige Mentalität, nämlich permanent lernen und besser werden zu wollen“, beschreibt ihn Sportdirektor Marc Wilmots. Bis 2029 hat der Youngster aus Kamerun unterschrieben, der in den vergangenen drei Jahren für die A.S. International Football Acadamie aktiv war.

Bei den Profis wird Noode nicht sofort zum Einsatz kommen. Zwar trainierte er – wie die beiden anderen Neuzugänge auch – am Dienstag nach der Verkündung direkt schon mit, allerdings plant der S04, ihn womöglich im Winter an einen Partner-Klub zu verleihen, berichtet die „Bild“. Dies könnte dann entweder der Schweizer Zweitligist FC Aarau oder der niederländische Klub VVV-Venlo werden.

Zalazar bei der U23, Hamache als Soforthilfe

Auch Zalazar soll vorerst mit der U23 trainieren und zum Einsatz kommen. Der jüngere Bruder von Ex-Fanliebling Rodrigo, der den FC Schalke 04 im vergangenen Sommer verlassen hat, hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Das Mittelfeld-Talent bekommt von S04 die nötige Entwicklungszeit und soll irgendwann einen ähnlichen Weg einschlagen wie der große Bruder.

Hamache dagegen ist als Soforthilfe eingeplant. Der 21-Jährige könnte sogar schon gegen den 1. FC Magdeburg am Sonntag (25. August, 13.30 Uhr) im Kader stehen. Mit dem jungen Franzosen erhofft sich S04 ein kreatives Offensivspiel. „Ilyes hat in seinen über 80 Spielen in der zweiten französischen Liga gezeigt, dass er ein kreativer Fußballer mit gutem Spielverständnis ist“, so Wilmots.

Der neue Weg des FC Schalke 04 ist klar zu erkennen. Junge Spieler sollen es in Zukunft richten, dass der Revierklub wieder erfolgreichere Zeiten erlebt – am besten in Liga eins.