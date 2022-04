FC Schalke 04: Offiziell bestätigt! Schröder fädelt nächsten Deal ein

Gestern wanderte es schon durch die Presse, jetzt hat es der FC Schalke 04 offiziell bestätigt.

Leo Greiml von Rapid Wien schließt sich am Saisonende dem FC Schalke 04 an. Der 20-Jährige kommt ablösefrei.

FC Schalke 04: Greiml kommt ablösefrei

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, am Mittwoch (13. April) folgte die offizielle Verkündung des nächsten Schalke-Transfers. Das österreichische Abwehrtalent Leo Greiml wechselt ablösefrei von Rapid Wien zum FC Schalke 04.

Greiml hat bei S04 einen Vertrag bis 2024/2025 unterschrieben – sein Arbeitspapier gilt ligaunabhängig. Greiml kommt also auch, wenn der FC Schalke 04 den Aufstieg in die Bundesliga noch vergeigen sollte.

Leo Greiml wechselt zum FC Schalke 04. Foto: imago images/Revierfoto

Greiml gilt als großes Abwehrtalent. Schon früh erkämpfte er sich bei Rapid Wien einen Stammplatz. Zuletzt wurde er durch einen Kreuzbandriss mehrere Monate außer Gefecht gesetzt.

Großes Lob vom Schalke-Boss: „Einer der Besten seines Jahrgangs“

„Ich arbeite hart daran, schnellstmöglich wieder vollständig fit zu sein und freue mich jetzt schon sehr darauf, mich ab dem Sommer auf Schalke beweisen zu dürfen“, sagt Greiml. „Ich bin den Verantwortlichen des FC Schalke 04 sehr dankbar für das Vertrauen und bin mir sicher, dass der Club das optimale Umfeld für meine Entwicklung bietet.“

Sportdirektor Rouven Schröder lobt den Neuzugang in höchsten Tönen: „Leo ist ein großes Talent und einer der besten österreichischen Fußballer seines Jahrgangs. Sowohl bei Rapid als auch in der österreichischen U21-Nationalmannschaft hat Leo in der Vergangenheit schon Verantwortung auf dem Platz übernommen, ehe ihn die Knieverletzung ausbremste. Er passt charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft.“ (fs)