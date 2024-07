FC Schalke 04: Flop vor Abgang – geht jetzt alles ganz schnell?

Er gehört zweifelsohne zu den größten Pechvögeln des FC Schalke 04. Leo Greiml kam 2022 als riesiges Talent von Rapid Wien zu Königsblau. Doch seither zog er sich Verletzung nach Verletzung zu. Letztlich hat er sich trotz seines großen Potenzials zu einem Transfer-Flop entwickelt.

Am Anfang der Vorbereitung wurde dem Österreicher mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plane und er den FC Schalke 04 verlassen könne. Zuletzt sah es nicht danach aus, als würde er einen neuen Verein findet. Das scheint sich nun geändert zu haben.

FC Schalke 04: Greiml-Abgang bahnt sich an

Zwei Kreuzbandrisse, eine schwere Meniskusverletzung und immer wieder langfristige Ausfälle – Greimls Verletzungshistorie ist erschreckend. Immer wieder hat S04 dem 23-Jährigen eine Chance gegeben, doch nun hat man den Innenverteidiger wohl komplett abgeschrieben.

In den vergangenen Wochen haben Greiml und Co. nach einem neuen Verein gefunden – fündig geworden sind die wohl in der ersten niederländischen Liga. Laut der „WAZ“ soll Greiml sich derzeit beim Medizincheck bei NAC Breda befinden. Demnach stehe ein Wechsel – vorbehaltlich des Medizinchecks – kurz bevor.

++ FC Schalke 04: Große Ankündigung vor Saisonstart! Ultras wenden sich an S04-Fans ++

Ob es sich um eine Leihe oder gar um einen festen Wechsel handelt, ist noch nicht bekannt. Das Kapitel Schalke 04 könnte für Greiml also schon bald zu Ende gehen – nach den schwierigen letzten Jahren ist es wohl für beide Seiten die beste Lösung.

S04-Kapitel wird zum Horror

Als Greiml 2022 zu S04 kam, kurierte er gerade seine erste Kreuzbandverletzung aus. Im vergangenen Jahr folgte im Testspiel gegen Enschede der nächste Kreuzbandriss – insgesamt stand der Österreicher siebenmal für die S04-Profis auf dem Platz, dreimal durfte er von Anfang an ran.

Weitere News:

Nun scheint sich seine Zeit am Berger Feld dem Ende zuzuneigen. Ob der Transfer tatsächlich über die Bühne gehen wird, werden die kommenden Tage zeigen. Dann wäre der S04 zumindest den ersten Streichkandidaten los.