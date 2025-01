FC Schalke 04: Transfer-Doppelschlag beim S04? Stürmer-Duo im Visier!

Im vergangenen Sommertransfer-Fenster war der FC Schalke 04 sehr aktiv. Ganze 15 Neuzugänge konnte S04-Boss Ben Manga an Land ziehen, dazu gab es auch auf der Abgangsseite viel Bewegung. Der angekündigte Radikalumbruch war da.

Wirklich ausgezahlt hat sich dieser in der Hinrunde nur bedingt, Tabellenplatz 13 dürfte beim FC Schalke 04 niemanden zufriedenstellen. Legt Königsblau im Winter jetzt nach? Die Schalker Chefetage könnte sogar einen Doppelschlag auf dem Transfermarkt landen!

FC Schalke 04: Stürmerduo aus Frankreich zum S04?

Mit der zweiten Liga Frankreichs hat Ben Manga im vergangenen Sommer beste Erfahrungen gemacht. Moussa Sylla wechselte für zweieinhalb Millionen Euro vom FC Pau zu Königsblau, entwickelte sich dort mit bislang elf Saisontoren auf Anhieb zum Torgaranten. Nun könnte S04 erneut im französischen Unterhaus zuschlagen.

Denn wie „africafoot.com“ berichtet, sollen gleich zwei Stürmer aus der Ligue 2 auf dem Schalker Wunschzettel stehen. Dabei handelt es sich zum einen um Mamadou Camara von Stade Laval und zum anderen um Pape Meissa Ba von Grenoble Foot. Vor allem Letzterer weiß in dieser Saison bislang zu überzeugen: In 17 Pflichtspielen hat der 27-Jährige bereits elf Saisontore und eine Vorlage auf dem Konto.

Große Konkurrenz im Sturm

Dazu kommt: Ba’s Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Eine hohe Ablöseforderung seines Klubs ist also wohl auszuschließen. Anders sieht es dagegen bei Mamadou Camara aus. Der Zehn-Scorer-Stürmer, der auch auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen kann, ist bei Stade Laval noch bis 2027 unter Vertrag. Einen Schnäppchentransfer darf sich Ben Manga in diesem Fall also wohl nicht erhoffen. Hier mehr dazu.

Mit Kenan Karaman und Moussa Sylla hat der S04 derzeit jedoch zwei Spieler im Sturm, die als unersetzlich gelten. Ba und Camara müssten sich also zunächst hinten anstellen – außer Sylla plant schon ein halbes Jahr nach seiner Ankunft beim Revierklub seinen Abgang. An Interessenten für den Schalker dürfte es jedenfalls nicht mangeln.