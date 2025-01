FC Schalke 04: Sylla vor Blitz-Abflug? ER könnte sein Ersatz werden

Beim FC Schalke 04 ist Moussa Sylla gesetzt. In 16 Spielen gelangen dem Stürmer insgesamt elf Treffer. Trotzdem wollen die Verantwortlichen den 25-Jährigen loswerden – das liegt jedoch nicht an seiner Leistung, sondern hat finanzielle Gründe. Und ein Ersatz für Sylla könnte schon gefunden sein…

Moussa Sylla hat nicht lange gebraucht, um zu beweisen, dass er ein echter Top-Stürmer für die zweite Liga ist. Abschiedsgerüchte rund um den Offensivmann vom FC Schalke 04 gibt es schon länger.

FC Schalke 04: Sylla könnte schon im Januar verkauft werden

Sylla könnte den dauerklammen Schalkern jede Menge Geld einbringen. Deswegen wollen die Verantwortlichen den Angreifer wohl verkaufen, vielleicht könnte es noch in diesem Januar so weit sein.

Sollte Sylla tatsächlich verkauft werden, muss natürlich auch ein Ersatz her. Deswegen schaut sich Schalke wohl schon nach einem geeigneten Nachfolger für den Sturm um. Und wie das Online-Portal „Fußball Transfers“ berichtet, soll es auch schon einen heißen Kandidaten für die Lücke im Angriff, die Sylla hinterlässt, geben.

ER soll der Nachfolger für Sylla werden

Königsblau soll an Pape Meïssa Ba dran sein. Ba spielt derzeit in der Ligue 2 beim Zwölftplatzierten Grenoble Foot. Mit insgesamt zehn Toren führt er die Torjägerliste in seiner Liga an. Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer aus. Damit wäre er ablösefrei zu haben. Laut „Fußball Transfers“ steht aber auch schon ein Abschied zur Winterpause im Raum.

Wenn Schalke Sylla tatsächlich verkauft, wäre genug Geld da, um Ba auch schon vor dem Auslaufen seines Vertrags zu verpflichten. Ein ablösefreier Transfer im Sommer wäre aber durchaus auch ein Thema. Allerdings müsste Schalke dann auch die Konkurrenz ausstechen.