FC Schalke 04: Manga arbeitet an Transfer-Coup – doch jetzt gibt es ein Problem

Das tiefste Tal scheint durchschritten, jetzt will der FC Schalke 04 wieder nach oben klettern. Dafür soll im Winter noch Verstärkung kommen. Loris Karius ist schon da, Nummer 2 könnte ein echter Coup werden.

Ben Manga baggert an einem Bundesliga-Star herum. Der würde eine Problemzone des FC Schalke 04 deutlich verstärken. Doch es gibt ein Problem: Finn Becker ist so gut, dass er in Hoffenheim wieder dran ist. Das könnte den Winter-Transfer nun platzen lassen.

FC Schalke 04 will Finn Becker

2022 war Finn Becker vom FC St. Pauli nach Hoffenheim gewechselt. Nach einem schwierigen Start stand er regelmäßig auf dem Platz – bis zu einem Meniskusschaden im vergangenen Sommer. Der warf ihn weit zurück. So weit, dass die TSG ihn im Winter verkaufen wollte. Schalke nutzt die Chance und klopft an. Laut „Bild“ ist sogar schon ein Verantwortlicher nach Sinsheim gereist, um die ersten Gespräche dort zu intensivieren.

Als zentraler Mittelfeldspieler mit viel Kreativität könnte der 24-Jährige Königsblau sehr weiterhelfen. Der S04-Plan, eine Leihe möglichst mit Kaufoption, stieß auch bei Becker auf reges Interesse. Ein Transfer-Coup scheint möglich. Doch nun folgt der Dämpfer für Schalke.

Becker in Hoffenheim im Aufwind

Becker spielt wieder. Nach einer Hinrunde ohne ein einziges Spiel im Profikader saß er im neuen Jahr erst wieder auf der Bank, kam nun gleich dreimal in Folge zum Einsatz – zuletzt in der Europa League gegen Tottenham sogar über 90 Minuten. Finn Ole Becker ist bei Hoffenheim wieder dran. Und schon ändern sich die Transferpläne des Hopp-Klubs.

Hoffenheim ist vom Verkaufs-Gedanken abgerückt, will Finn Becker nun womöglich doch behalten. Bittere Nachrichten für den FC Schalke 04, denn dieses Comeback hätten Ben Manga & Co. viel lieber in Königsblau gesehen.