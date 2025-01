FC Schalke 04: DFB macht es offiziell! Es kommt zur Premiere

Das 0:0 in Braunschweig war ein kleiner Dämpfer – doch noch immer hoffen alle beim FC Schalke 04, dass der Bock endlich umgestoßen ist. Zu stark waren die letzten Auftritte im alten Jahr, jetzt soll daran angeknüpft und zur Aufholjagd geblasen werden.

Der Samstag wird für die nahe Zukunft des FC Schalke 04 richtungsweisend. Gegen den 1. FC Nürnberg (13.00 Uhr) solle unbedingt ein Dreier her, sonst droht der Aufwind zu verfliegen. Schon jetzt steht fest: Beim Duell der Fanfreunde wird es zu einer Premiere kommen.

FC Schalke 04: DFB verkündet Premiere

Kein Blauer oder Roter, sondern der Mann in Schwarz feiert ein Debüt. Wie der DFB vor dem 19. Spieltag verkündete, wird Max Burda erstmals ein Pflichtspiel der Königsblauen leiten. Der 35-Jährige ist einer der jüngsten Schiedsrichter in der 1. und 2. Bundesliga, ist aber bereits in seiner vierten Zweitliga-Saison und durfte auch im Oberhaus bereits sein Debüt feiern. Nun geht es erstmals auf Schalke für ihn.

Mit Nürnberg ist der gebürtige Berliner bereits mehrfach in Kontakt gekommen, pfiff in den letzten Jahren drei Spiele des „Clubs“. Insgesamt wird es sein 35. Auftritt in der zweiten Liga sein, sein neunter in der laufenden Saison. Ihm zur Seite stehen am Samstag die Assistenten Felix Bickel und Eric Müller, dazu der Vierte Offizielle Christian Bandurski, Videoschiedsrichter Günter Perl und VAR-Assistent Franz Bokop.

Personell wird sich beim FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg auch etwas tun. Wie Trainer Kees van Wonderen bereits verriet, wird Anton Donkor den ausfallenden Derry John Murkin ersetzen. Justin Heekeren wird nach überstandener Krankheit wieder im Tor stehen, Christopher Antwi-Adjei ist noch ein Wackelkandidat.