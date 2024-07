FC Schalke 04: Tinte trocken! Königsblau verkündet nächsten Talent-Coup

Der FC Schalke 04 treibt die Personalplanungen für die kommende Spielzeit weiter voran. Dabei gibt es nicht nur bei den Profis, sondern auch in der Knappenschmiede viel Bewegung. Jetzt gibt es den nächsten Neuzugang für den S04-Nachwuchs.

Erst vor wenigen Tagen hat der FC Schalke 04 die Verpflichtung des belgischen U-Nationalspielers Mamady Diawara bekanntgegeben. Nun kommt der nächste Junioren-Nationalspieler nach Gelsenkirchen.

FC Schalke 04: Knappen sichern sich U-Nationalspieler

Aus der U19 des S04 sind einige Spieler zu den Profis aufgerückt. Mit Luca Podlech, Taylan Bulut, Max Grüger, Vitalie Becker und Tristan Osmani hat die Mannschaft von Trainer-Legende Norbert Elgert einiges an Quantität und Qualität verloren. Doch die Verantwortlichen haben in den vergangenen Wochen bereits neue Top-Talente für die U19 an Land gezogen.

Mit Tim Pfeiffer, Claudio Bettoni Katunda, Malik Tubic, Noel Westenberger, Mika Wallentowitz und Diawara hat der S04-Nachwuchs bereits sechs externe Neuzugänge dazubekommen. Dazu rückt U17-Torwart Luca Höfel in die U19 auf. Jetzt stößt das nächste Tot-Talent hinzu.

Wie Schalke am Montag (1. Juli) bekanntgab, wechselt der türkische U-19-Nationalspieler Ayman Gulasi zu Königsblau. Der 18-Jährige wird ab sofort Teil des Elgert-Teams sein. Zuletzt war Gulasi vereinslos, davor stand er in Australien bei der Bulls FC Academy unter Vertrag.

Elgert freut sich über weiteren Neuzugang

In der vergangenen Saison kam der S04-Neuzugang auf zwölf Einsätze in der zweiten australischen Liga. Dazu debütierte das Mittelfeld-Talent im März für die türkische U19-Nationalmannschaft. Gleich in seinem ersten Spiel erzielte er ein Tor – er traf zum 2:0 in der EM-Qualifikation gegen Rumänien.

„Ayman ist ein technisch und spielerisch starker Mittelfeldspieler”, so Chef-Trainer Norbert Elgert über seinen siebten Neuzugang. „Er verfügt über ein gutes Tempo”, ergänzte er. Ab sofort wird er also für Königsblau auf Torejagd gehen.