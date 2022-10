FC Schalke 04: Heißer neuer Name – übernimmt dieser Star-Trainer den S04?

Thomas Reis? Oder Christian Ilzer? Oder keiner von beiden? Sehnsüchtig warten alle rund um den FC Schalke 04 auf die Verkündung des neuen Trainers.

Nun fällt plötzlich ein ganz neuer Name. Und der ist durchaus prominent. Übernimmt ein Star-Trainer jetzt den FC Schalke 04?

FC Schalke 04: Übernimmt ein Star-Trainer?

Von großen Namen traut sich auf Schalke eigentlich niemand zu träumen. Zinedine Zidane wird im Netz gerne scherzhaft in den Ring geworfen – doch selbst bei bekennenden S04-Sympathisanten wie Ex-Coach Domenico Tedesco wagt eigentlich niemand ernsthaft zu hoffen.

Nun führt aber eine heiße Spur zu einem Trainer, der durchaus prominent ist. Vladimir Petkovic soll ein Kandidat bei Königsblau sein. Laut „Sky“ hat der S04 schon Kontakt zum 59-Jährigen aufgenommen. Auch die Gegenseite sei demnach interessiert.

Kontakt mit Vladimir Petkovic aufgenommen

Pektovic war in über 25 Jahren als Trainer in seiner Heimat Schweiz, Italien, der Türkei und Frankreich unter Vertrag. Mit Lazio Rom holte er den italienischen Pokal, die meisten dürften ihn aber als Nationaltrainer der Schweiz in Erinnerung haben.

Vladimir Petkovic ist ein heißer Kandidat beim FC Schalke 04. Foto: imago images/PanoramiC

Von 2014 bis 2021 stand er bei den „Eidgenossen“ an der Linie, ist nach Karl Rappan in den 30er bis 60er Jahren der Trainer mit den meisten Spielen in der „Nati“-Geschichte (78). Mit ihr feierte er beachtliche Erfolge, qualifizierte sich für alle großen Turniere und schaffte dort mehrfach den Einzug in die K.o.-Phase.

Dann aber folgte ein Knick. Nach der EM 2021 bat er überraschend um seine Vertragsauflösung, wechselte zu Girondins Bordeaux. Nach erfolglosen sieben Monaten war dort schnell wieder Schluss.

Nun ist Vladimir Petkovic beim FC Schalke 04 im Gespräch. Vor allem bei Sportvorstand Peter Knäbel genießt er laut „Sky“ einen guten Ruf. Eins hat er seinen Mitstreitern um den Trainerstuhl schon voraus: einen großen Namen.