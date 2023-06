In den kommenden zwölf Monaten gibt es nur ein Ziel: den Aufstieg. Gab sich der FC Schalke 04 vor zwei Jahren vorsichtig, was eine direkte Rückkehr in die Bundesliga anging, setzt man dieses Mal auf Attacke. Helfen sollen dabei zahlreiche Neuzugänge.

Vier neue Verträge konnte Sportdirektor Andre Hechelmann bereits festzurren. Glaubt man aktuellen Gerüchten soll auch ein Spieler aus England auf dem Zettel des FC Schalke 04 stehen. S04-Legende Tomasz Hajto ist von dieser Option mehr als angetan.

FC Schalke 04 will 2. Liga-Star

Ron Schallenberg, Paul Seguin, Marius Müller, Bryan Lasme – und bald auch Michal Karbownik? Der polnische Außenverteidigung war im vergangenen Jahr an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Unter Vertrag steht er in England bei Brighton & Hove Albion.

Bei den Fortunen gehörte Karbownik nach Startschwierigkeiten zum unangefochtenen Stammpersonal. Als Linksverteidiger sorgte er für Sicherheit, schaltete sich allerdings auch gerne mal in die Offensive ein, was vier Vorlagen und ein Treffer belegen. Jetzt will ihn wohl auch der FC Schalke 04 (hier alle Infos).

Hajto begeistert

Von dem Deal begeistert wäre Schalke-Ikone Tomasz Hajto. In der „Sport Bild“ schwärmt er von seinem Landsmann, der bald das königsblaue Trikot tragen könnte. Er „wäre ein Super-Neuzugang, er war zuletzt stark als Leihspieler in Düsseldorf“, lobt Hajto Karbownik.

„Mein polnischer Landsmann ist auch nach vorne stark, schnell, beweglich“, zählt er dessen Stärken auf, die den Knappen gut zu Gesucht stünden. „Mit solchen Jungs könnte Schalke direkt im ersten Spiel richtig Gas geben und ein Zeichen setzen.“

FC Schalke 04: Frage nach der Ablöse

Wie immer ist ein Wechsel eine Frage der Ablöse. Da Karbownik allerdings bei einem englischen Klub unter Vertrag steht, ist klar, dass er nicht ganz billig ist. Düsseldorf hatte eine Kaufoption über drei Millionen Euro – die sie nicht ziehen konnten.

Im Fall des 22-Jährigen könnte Sportdirektor Hechelmann erstmals sein ganzes Verhandlungsgeschick zeigen. Damit würde er nicht nur Hajto, sondern vielen Fans des FC Schalke 04 einen Gefallen tun.