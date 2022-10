FC Schalke 04: Besondere Ehre für S04-Star – Fans aus dem Häuschen: „Lichtblick“

Tom Krauß ist bislang die positive Überraschung beim FC Schalke 04. Der Neuzugang spielte sich auf Anhieb in die Startelf und in die Herzen der Fans.

Jetzt ist Tom Krauß mit einem besonderem Titel ausgezeichnet worden. Die Fans des FC Schalke 04 sind aus dem Häuschen.

FC Schalke 04: Krauß zum Rookie des Monats gewählt

Tom Krauß ist in der Bundesliga zum „Rookie of the month” im Monat September gewählt worden. Das verkündete die DFL am Freitagabend (07. Oktober). Der FC Schalke 04 teilte die Mitteilung stolz mit seinen Fans.

Der 21-Jährige wechselte im Sommer per Leihbasis von RB Leipzig zu Schalke 04 und konnte sich im Mittelfeld der Königsblauen auf Anhieb durchsetzen. In allen neun Pflichtspielen stand Krauß immer in der Startelf, erzielte gegen den FC Augsburg zudem sein erstes Tor.

Tom Krauß ist beim FC Schalke 04 voll eingeschlagen. Foto: IMAGO / Revierfoto

Krauß zählt beim Schalke definitiv zu den Besten. Das belegen auch die Zahlen. Mit 93 gewonnen Zweikämpfen (Platz 10 in der Bundesliga), 497 intensiven Läufen (Platz 42 in der Bundesliga) und 79,5 Kilometern Laufdistanz (Platz 44 in der Bundesliga) ist er gleich in drei Statistiken der beste Schalker.

+++ FC Schalke 04: Star spricht nach katastrophaler Leistung Klartext – „Haben unsere Fans nicht verdient“ +++

Fans von Krauß begeistert

Von den Fans wird Tom Krauß schon nach kurzer Zeit mächtig gefeiert. Auf die Ehrung reagieren sie deutlich. Wir haben dir ein paar Reaktionen rausgesucht:

„Der Junge ist ein Lichtblick in der Mannschaft“

„Ganz stark“

„Total verdient. Hoffentlich können wir ihn über die Saison hinaus halten“

„Maschine“

„Der Kerl ist klasse. Von Woche zu Woche finde ich den besser!“

Mehr News zum FC Schalke 04:

Reagiert S04 auf Verletzungsschock? Schröder deutet Transfers an

Klublegende übt heftige Kritik am DFB – „Hat mehr geschadet als geholfen“

Vorstand Knäbel mit deutlicher Ansage an Trainer Kramer – DAS muss jetzt passieren

Und die noch bessere Nachricht für alle Schalker ist: Sollte S04 den Klassenerhalt schaffen, bleibt Tom Krauß. Dann greift nämlich eine Kaufpflicht in Höhe von drei Millionen Euro und Krauß erhält einen Vertrag bis 2027.