FC Schalke 04: Klublegende übt heftige Kritik am DFB – „Hat mehr geschadet als geholfen“

Er ist beim FC Schalke 04 eine Institution. Manch großer deutscher Star wurde in der Knappenschmiede durch seine Trainingseinheiten geformt. Bei Fans wie Verantwortlichen genießt er ein hohes Ansehen.

Die Rede ist von Jugendtrainer-Legende Norbert Elgert. Der steht auch in diesem Jahr bei der U19 des FC Schalke 04 an der Seitenlinie. Kurz vor einem wichtigen Spiel teilt er nun aber gegen den DFB aus.

FC Schalke 04: Jugend mit ordentlichem Saisonstart

Die A-Junioren der Knappen stehen nach vier Spielen in der U19-Bundesliga derzeit auf Platz fünf da. Drei Partien konnte man gewinnen, lediglich das Derby gegen den BVB verlor man am ersten Spieltag. Alle vor Schalke platzierten Teams haben bereits ein Spiel mehr absolviert.

Am Samstag (8. Oktober, 13,15 Uhr) empfängt man im Parkstadion die Jugend des MSV Duisburg. Es wird vermutlich das einzige Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison bleiben. Denn anders als zum Beispiel die Profis gibt es in der A-Jugend-Bundesliga keine Rückspiele. Es wird lediglich eine einfache Serie bis zur KO-Runde gespielt.

FC Schalke 04: Elgert ist für seine klare Meinung bekannt. Foto: IMAGO / Otto Krschak

Elgert meckert über die Jugendligen

Eine Regelung, die während der Pandemie eingeführt und bis heute beibehalten wurde. Ein Unding, wenn es nach Elgert geht. Der wettert nun heftig dagegen. Seiner Ansicht nach geht für die Talente so wichtige Erfahrung verloren. Der Entwicklungsprozess ist gestört.

„Damit hat man dem Fußball mehr geschadet als geholfen – gerade den jungen Fußballern“, echauffiert sich Elgert bei der „WAZ„. „Die Entscheidung, eine einfache Runde zu spielen, war definitiv die falsche.“

FC Schalke 04: Entwicklung der Youngsters gestört

Der DFB organisiert die Ligenstruktur im Jugendbereich. Der Adressat von Elgerts Kritik ist also klar. Dennoch bringe es nichts, mit der Situation zu hadern. Man müsse die Situation annehmen, auch wenn man sie nicht toll finde.

Zudem, stellt Elgert im Gespräch mit der „WAZ“ fest, sei es „Wahnsinn“, dass dies lediglich die U19 und U17 betreffe. Alle anderen würden vollständig spielen. Ähnliche Kritik hatte es in der Vergangenheit auch schon vom Revierrivalen Borussia Dortmund gegeben.