FC Schalke 04: Jetzt könnte alles ganz schnell gehen – ablösefreier Star vor Wechsel zu Schalke?

Dem FC Schalke 04 winkt offenbar ein echtes Schnäppchen. Ein Spieler mit viel Erfahrung ist seit wenigen Tagen ablösefrei zu haben – und soll sich einem Bericht zufolge sogar schon für einen Wechsel zu S04 entschieden haben. Die Rede ist von Tolgay Arslan.

Der 33-Jährige hat seinen Vertrag in Australien bei Melbourne FC vorzeitig aufgelöst und strebt eine Rückkehr nach Deutschland an. Der FC Schalke 04 gilt als der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung.

FC Schalke 04: Kommt Arslan ablösefrei?

Seine Karriere begann er in der Jugend bei Borussia Dortmund, sein Bundesliga-Debüt feierte er 2009 für den Hamburger SV. Für den HSV absolvierte er insgesamt 83 Bundesliga-Spiele, ehe er 2015 in die Türkei zu Besiktas Istanbul wechselte. Über Fenerbahce Istanbul führte sein Weg 2020 in die Serie A zu Udinese Calcio.

Im letzten Jahr spielte er in Australien für Melbourne City. Seinen bis 2025 laufenden Vertrag wurde nun auf eigenen Wunsch aber vorzeitig aufgelöst. „Ich bin traurig, Melbourne zu verlassen, aber ich bin dankbar für die Gelegenheit, für City gespielt zu haben, und weiß das Verständnis des Klubs für meine Entscheidung zu schätzen“, sagte Arslan.

Ablösefrei und viel Erfahrung

Australischen Medien zufolge steht er aus familiären Gründen vor einer Rückkehr nach Deutschland – und da kommt auch der FC Schalke 04 ins Spiel. Die „Rheinischen Anzeigenblätter“ berichten, dass S04 in der Pole-Position ist. Demnach stünden Arslan und Schalke schon seit mehreren Wochen in Kontakt. Neben dem FC Schalke 04 soll auch der Karlsruher SC interessiert sein.

Arslan würde in das Profil der Schalker passen. Nachdem der Klub für einige Neuzugänge (Sylla, Sanchez, Gantenbein) schon ordentlich Ablöse bezahlt hat, soll der Fokus nun auf ablösefreien Spieler und Leihen liegen. Arslan wäre für Schalke eine günstige Alternative mit viel Erfahrung.