FC Schalke 04: Tönnies-Hammer? Tillmann-Worte lassen keinen Zweifel

Seit einigen Jahren hat sich Clemens Tönnies beim FC Schalke 04 zurückgezogen. Nach einigen Aussetzern war der ehemalige Aufsichtratsvorsitzende der Knappen 2020 von seinem Amt zurückgetreten. Und trotzdem geistert der Name immer wieder durch Gelsenkirchen.

Immer wenn der FC Schalke 04 Kohle braucht, kommt die Frage auf, ob Tönnies als Geldgeber einspringen könnte – oder gar wieder eine größere Rolle bekommt. Wer sich mit dem Verein beschäftigt, weiß: Geld kann S04 eigentlich immer vertragen. Bezüglich Tönnies haut Vorstandsboss Matthias Tillmann jetzt ein für alle Mal auf den Tisch.

FC Schalke 04: Tillmann verrät Tönnies-Worte

Ganz verschwunden ist Tönnies bei den Knappen noch immer nicht. So ist die Firma Böklunder derzeit noch bis Ende der Saison 2025/2026 Premium-Partner der Knappen. Dabei ist Böklunder Teil der Tönnies-Gruppe. Schalke kassiert also immer noch Kohle aus dem Tönnies-Kosmos – doch dabei soll es bleiben.

Das hat Vorstandsboss Tillmann im Interview mit der „Bild“ jetzt deutlich unterstrichen. Auf die Frage, ob ihn die Diskussionen um ein Tönnies-Comeback nerven würden, antwortet er: „Ich kann’s ja nicht beeinflussen, es ist nicht meine Entscheidung. Er selbst sagt zu mir, dass er keine Funktion mehr annehmen will.“

Tönnies-Geld durch Fördergenossenschaft?

Allerdings könnte in Kürze noch ein bisschen mehr Geld für den FC Schalke 04 dazukommen. Ende Januar starten die Knappen ihre Fördergenossenschaft, durch die Fans, aber auch Unternehmen, Anteile an der Veltins Arena erstehen können.

Tillmann berichtet, dass er von Anfang an einen guten Austausch mit Tönnies diesbezüglich gehabt habe. „Clemens speziell hat mir gesagt, dass er die Idee der Fördergenossenschaft gut findet und mithelfen will“, so der S04-Vorstand.

Ob der Ex-Boss letztlich investiert, bleibt abzuwarten. Tillmann kündigte an, dass eine Entscheidung darüber noch nicht gefallen sei. Klar scheint aber schon jetzt: Auch in Zukunft wird der Name Clemens Tönnies beim FC Schalke 04 so einfach nicht verschwinden.