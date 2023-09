FC Schalke 04: Vereinslegenden knöpfen sich Baumgartl vor – böse Abrechnung mit S04-Sorgenkind

Da hat er dem FC Schalke 04 aber mal ein dickes Ei ins Nest gelegt. Seit seinem TV-Interview gibt es auf Schalke kein anderes Thema mehr als „Timo Baumgartl gegen Thomas Reis„. Am Mittwochmorgen gipfelte dieses im endgültigen Knall: Thomas Reis muss gehen.

Baumgartl hatte schon vorher seine Strafe erhalten: Für seine Aussagen sanktionierte der FC Schalke 04 seinen Spieler. Vorerst trainiert er unter anderem bei der U23 mit. Viel zu hart, sagen einige. Ein S04-Legendenduo meint dagegen, dass Baumgartl die gerechte Strafe bekommen hat.

FC Schalke 04: Baumgartl suspendiert

„Wir spielen natürlich mit dem Feuer. Das ist eine risikobehaftete Sache, die wir da machen. Dann ist es einfach so, dass man Gegentore kassiert, das ist einfach Fakt“ – rumms! Mit diesen Worten hatte Baumgartl relativ unverblümt gezeigt, was er von der taktischen Ausrichtgung unter Thomas Reis hält.

Während viele Fans sich bestätigt sahen und sich über das ehrliche Gespräch freuten, sah der FC Schalke 04 das Ganze weniger positiv. Neben seiner Strafversetzung zur U23 für eine Woche wurde der Neuzugang auch mit einer Geldstrafe belangt. Tags darauf gab er sich in einer Klubmitteilung reumütig.

Alles geklärt? Von wegen. In ihrem „Fußball Legenden Talk“ kritisieren Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik den S04-Spieler deutlich. „Einige Spieler verstehen überhaupt nicht, was Reis ihnen sagen will“, meckert Abramczik drauf los.

„Die sollten sich mal alle zusammensetzen, bevor sie Kritik in der Zeitung oder im Fernsehen machen. Wenn einer in der 85. Minute rausgenommen wird, so eine Fresse zieht und an der Bank vorbeimarschiert, sollte er sich mal Gedanken machen und nicht solche blöden Äußerungen von sich geben“, polterte er.

FC Schalke 04: „Muss ganz ruhig sein“

Auch Fischer sah in den kritischen Worten nach Abpfiff ein Unding. „Wenn ich überragende Leistungen bringe, kann ich – intern – mal sagen: ‚So geht’s nicht'“, erklärte der Ex-Stürmer.

„Aber wenn ich selbst keine Leistung bringe, dann muss ich ganz ruhig sein“, lautet sein Fazit. Zeit zum Nachdenken hat Baumgartl beim FC Schalke 04 jetzt auf jeden Fall. Mindestens das Spiel gegen Paderborn darf er nicht bestreiten.