FC Schalke 04: Talent träumt vom Profi-Debüt! Ist es gegen Regensburg so weit?

An diesem Wochenende soll es so weit sein! Mit einem Sieg würde der FC Schalke 04 die Marke von 40 Punkten knacken und hätte damit wohl endgültig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Der Gegner könnte nicht einfacher sein: Jahn Regensburg.

Der abgeschlagene Tabellenletzte steht schon mit einem Bein in der dritten Liga. Es ist wohl nicht das brisanteste Spiel im Kalender. Dennoch fiebert ein Juwel des FC Schalke 04 dem Termin am Sonntag (13. April) entgegen. Könnte er sein Debüt für Schalke geben?

FC Schalke 04: Toure trainiert bei den Profis

Als die Fans der Knappen unter der Woche auf den Trainingsplatz blickten, huschte auch ein neues Gesicht übers Feld. Tidiane Toure kickt eigentlich in der zweiten Mannschaft der Königsblauen, durfte unter der Woche allerdings Profiluft schnuppern.

+++ Auch spannend: Aus beim FC Schalke 04 – Kaminski spricht Klartext +++

Den 20-jährigen Franzosen holte Schalke vergangenen Sommer aus der Kölner Jugend. Die Hoffnung: eine Entwicklung, die ihn früher oder später in die erste Mannschaft des FC Schalke 04 führt. Und gegen Regensburg könnte es so weit sein.

Konkurrent fällt aus

Denn auf Toures Position in der Rechtsverteidigung plagten den Trainer Kees van Wonderen zuletzt zahlreiche Probleme. Adrian Gantenbein sah vergangene Woche gegen den SSV Ulm Gelb-Rot, er fehlt also definitiv.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Zudem verpasste Taylan Bulut, sonst eigentlich Stammspieler auf dieser Position, die letzten drei Spiele mit einem Infekt. Er konnte in dieser Woche zwar wieder voll mit dem Team trainieren. Aber ob er nach dem Ausfall schon wieder fit für 90 Minuten ist, muss sich zeigen. Auch Mehmet Aydin wäre wohl eine Option für hinten rechts. Allerdings fehlte auch er krank gegen Ulm. Auch hier bleibt die Frage, ob er schon wieder voll fit ist. Zudem wird Aydin eigentlich auch im Mittelfeld gebraucht.

FC Schalke 04: Talent hofft

Entsprechend dürfte Toure hoffen, zumindest in den Kader für das Spiel am Sonntag zu springen. Dass er am Profitraining teilnehmen durfte, zeigt wohl, dass van Wonderen das zumindest in Betracht zieht. Und vielleicht sind dann ja sogar ein paar Minuten drin, wenn seine Positionskonkurrenten schlapp machen.