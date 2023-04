FC Schalke 04: Verwirrung um Ouwejan – Reis offenbart bittere Wahrheit

Das haben sich der FC Schalke 04 und die zu Tausenden mitgereisten Fans ganz anders vorgestellt. Im Kellerduell gegen die TSG Hoffenheim legten die königsblauen Kicker einen enttäuschenden Auftritt hin und verloren mit 0:2 (0:1).

Ein Spieler des FC Schalke 04, der überhaupt nicht seine gewohnte Leistung abrief, war Thomas Ouwejan. Schon in der 36. Minute musste der Linksverteidiger runter. Offiziell hieß es zunächst wegen muskulärer Probleme – doch das war nicht der wahre Grund.

FC Schalke 04: DESHALB musste Ouwejan wirklich runter

Nach über einem Monat Pause feierte Ouwejan gegen die TSG Hoffenheim sein Comeback, stand in dem wichtigen Kellerduell gleich in der Startelf. Doch schon nach 36 Minuten war wieder Schluss. „Thomas Ouwejan musste aufgrund muskulärer Probleme ausgewechselt werden“, teilte die Kommunikationsabteilung des FC Schalke 04 via Twitter mit, lag damit aber falsch.

+++ FC Schalke 04: Fan-Wahnsinn in Hoffenheim – doch dieser Auswärts-Rekord bleibt unantastbar +++

Im Nachgang musste der Klub seine Meldung revidieren. „Der Wechsel war taktischer Natur und nicht verletzungsbedingt“, hieß es nach dem Spiel. Es gab also offenbar nicht nur auf dem Platz Kommunikationsprobleme an diesem gebrauchten Tag.

Reis redet Tacheles

„Manchmal muss man im Spiel reagieren. Es ist nicht schön, aber im Endeffekt geht es um den Erfolg“, erklärte Trainer Thomas Reis nach dem Spiel. „Es war klar, wie Hoffenheim spielt: Wenn sie lang spielen, dann über Kaderabek, weil er ein kopfballstarker Spieler ist“, so Reis, der klar sagte: „Ich hätte mir ein bisschen mehr Körperlichkeit gewünscht, dass man dagegen geht.“

Namentlich erwähnte Reis seinen Linksverteidiger zwar nicht, doch es ist klar, dass er damit Ouwejan meinte. Der 26-Jährige wirkte völlig überforderte, konnte die Angriffe der Hoffenheimer nicht unterbinden und musste schließlich runter. Mehmet Aydin kam für ihn rein.

Mehr News:

Nicht nur für Ouwejan war es ein gebrauchter Tag, denn die Schalker stehen jetzt wieder am Tabellenende. Stuttgart landete mit einem Sieg gegen den VfL Bochum einen Befreiungsschlag und ist vorbeigezogen. Schon am Freitag (14. April) steht das nächste Abstiegsendspiel gegen Hertha BSC an.