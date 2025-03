FC Schalke 04: Kurz vor Länderspielpause – S04 macht es offiziell

Für den FC Schalke 04 steht das letzte Spiel vor der Länderspielpause bevor. Im Heimspiel gegen Hannover 96 will Königsblau den dritten Sieg in Serie einfahren und den Klassenerhalt somit endgültig dingfest machen.

Nun hat der Revierklub für die zweiwöchige Pause vom Ligabetrieb eine wichtige Verkündung gemacht. Der FC Schalke 04 spielt erneut gegen einen Erstligisten. Viele Fans dürften genau hinschauen!

FC Schalke 04: Groningen kommt zu Besuch

Mit dem FC Utrecht, Twente Enschede und NAC Breda teste S04 in dieser Saison bereits gegen drei Klubs aus der Eredivisie. Im Saisonendspurt folgt nun der vierte Gegner aus dem niederländischen Oberhaus. Wie Königsblau bekannt gegeben hat, ist der FC Groningen am kommenden Mittwoch (19. März) für ein Freundschaftsspiel in Gelsenkirchen zu Gast.

Anpfiff der Begegnung im Schalker Parkstadion ist um 18 Uhr. Fans des Revierklubs haben zudem die Chance, Eintrittskarten für das Spiel gegen Groningen zu erwerben. Wie das Verfahren abläuft, wird der Verein in Kürze bekannt geben. Möglicherweise werden Fans, wie bei den vorherigen Testspielen auch, Karten über den Online-Verkauf und an der Tageskasse kaufen können.

Groningen trotz Platz zehn in Abstiegsnot

Anders als Königsblau befindet sich Schalkes Testspielgegner zehn Spieltage vor Saisonende in akuter Abstiegsnot. Der Klub aus dem Norden der Niederlande rangiert derzeit zwar auf Tabellenplatz zehn, allerdings beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 derzeit nur magere vier Pünktchen.

Die Mannschaft von Trainer Dick Lukkien sollte sich also noch nicht in Sicherheit wägen. Groningen fehlt noch der ein oder andere Sieg, um sicher für die kommende Saison in der Eredivisie planen zu können. Zumindest in den vergangenen Wochen zeigte man sich in guter Form: Groningen holte sieben Punkte aus den letzten drei Ligaspielen.