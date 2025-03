FC Schalke 04: Leihstar überragt – und hat beim S04 trotzdem keine Chance

Der FC Schalke 04 hat unter der Führung von Ben Manga bereits einige Spieler an andere Klubs abgeschoben. Der erhoffte Effekt ist jedoch noch nicht eingetreten, S04 wird wohl auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga spielen.

Ausgerechnet mit einem Spieler, der beim FC Schalke 04 im Winter an die Konkurrenz abgedrückt wurde, könnte Königsbau dann die Mission Aufstieg angehen. Doch nun kommen brisante Pläne der Schalker Chefetage ans Tageslicht!

FC Schalke 04: Karaman vor der Nase – Tempelmann ohne S04-Zukunft

Lino Tempelmann dreht bei Eintracht Braunschweig derzeit so richtig auf. Nachdem der 26-Jährige zuvor auf Schalke gar nicht zum Zug gekommen war, ist er beim BTSV seit seiner Ankunft zum unumstrittenen Stammspieler gereift. Bereits vier Treffer stehen für Tempelmann nach acht Einsätzen im Braunschweiger Trikot zu Buche. Zahlen, die Königsblau offenbar kalt lassen.

Denn wie die „WAZ“ berichtet, soll man Tempelmanns Leistungen auf Schalke zwar vernommen haben, dennoch weiter ohne den gebürtigen Münchener planen. Demnach wisse man auch beim Revierklub, dass Tempelmann im offensiven Mittelfeld am Wertvollsten ist. Diese Position ist beim S04 allerdings schon durch Kenan Karaman besetzt. Der Kapitän gilt wiederum als unantastbar.

Mega-Ablöse für S04?

Weil sich das auch in den kommenden Jahren nicht ändern soll, scheint Tempelmann im Ruhrpott keine erstrebenswerte Perspektive zu haben. Ein Verkauf des 26-Jährigen, der bei Königsblau noch einen Vertrag bis 2026 hat, ist deswegen wahrscheinlich.

In der Schalker Chefetage wird man daher hoffen, dass Tempelmann seine starken Leistungen in Braunschweig fortsetzen kann. In diesem Fall könnte Ben Manga nämlich auf eine saftige Ablösesumme für den Mittelfeldakteur hoffen.