FC Schalke 04 muss sich dringend beeilen! Juwel-Desaster droht

Auch wenn die zweite Bundesliga gerade pausiert: Beim FC Schalke 04 passiert im Hintergrund einiges. Die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde sollen ebenso wie jene für die mittel- und langfristige Zukunft gestellt werden. Dabei spielen auch einige Talente eine große Rolle.

Bei Max Grüger konnten die Knappen bereits Vollzug melden. Der Mittelfeldspieler verlängerte beim FC Schalke 04 bis 2028 – alle Details dazu kannst du hier lesen. Bald soll auch Taylan Bulut folgen. Doch die Verhandlungen mit dem Abwehrspieler werden ein Wettlauf mit der Zeit.

FC Schalke 04 will dringend verlängern

Taylan Bulut ist vielleicht die Entdeckung der Saison bei den Knappen. Seit dem siebten Spieltag stand er immer in der Startaufstellung, verpasste nur in Hannover die letzten acht Minuten. An ihm führt auf der rechten Abwehrseite kein Weg mehr vorbei. Und das würden die Bosse gerne für viele Jahre so sehen.

+++ Auch spannend: Schalke 04 knackt magische Marke! Da gucken selbst fast alle Bundesligisten in die Röhre +++

Bislang läuft Buluts Vertrag bis 2026, also noch anderthalb Jahre. Zu gerne würden ihn Ben Manga und Co. langfristiger an den Verein binden. Nicht schon wieder will man ein Juwel nur für eine geringe Ablöse oder gar ohne Gegenwert verlieren. Das soll beim FC Schalke 04 der Vergangenheit angehören.

Bulut weckt Interesse

Allerdings droht bei Bulut genau das! Denn natürlich ist die Entwicklung des 18-Jährigen auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Wie „Sky“ nun berichtet, habe Bulut bereits Anfragen von möglichen neuen Arbeitgebern vorliegen.

Mehr von uns liest du hier:

Die Knappen müssen ihn also dringend überzeugt bekommen, weiterhin am Berger Feld die Schuhe zu schnüren. Sonst müsste man Bulut im kommenden Sommer für einen schmalen Taler gehen lassen – oder 2026 ablösefrei. Dass das nicht im Sinne des FC Schalke 04 ist, ist selbsterklärend. Zumal Bulut als eines der Gesichter gelten soll, um junge Talente nach Gelsenkirchen zu lotsen. Denn er ist der Beweis, dass die Karriere von Nachwuchsprofis hier noch immer ins Rollen kommen kann.