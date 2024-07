FC Schalke 04: Manga-Drohung an Neuzugänge – Sylla und Co. hören genau hin

Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen beim FC Schalke 04 auf Hochtouren. Für das Team von Trainer Karel Geraerts geht es am kommenden Montag (8. Juli) ins Trainingslager nach Mittersill, um dort den Grundstein für die neue Saison zu legen.

Personell hat sich in der Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison einiges getan. Das ist vor allem auf die neuen Schalke-Bosse Marc Wilmots und Ben Manga zurückzuführen. Letzterer hat seinen Neuzugängen nun eine klare Ansage gemacht – der Kaderplaner hat eindeutige Erwartungen!

FC Schalke 04: Neuzugänge müssen zum Deutschkurs – sonst drohen Strafen

Nicht nur bei den Schalker Profis hat sich personell etwas getan – auch der Staff rund um die Mannschaft wurde erneuert. Unter anderem wurden mit Juan Oburu und Joe Miraglia zwei Integrationsbeauftragte geholt, die den Neuzugängen vor allem eins einimpfen sollen: die deutsche Sprache zu lernen. Das soll ab der kommenden Spielzeit wieder stärker durchgesetzt werden, nachdem dies zuletzt auf der Strecke geblieben sein soll.

Die Idee wurde vor allem von Ben Manga initiiert, der gegenüber den „RuhrNachrichten“ deutlich macht: „Das ist Pflicht. Wer sich nicht daran hält, wird es sofort an seinem Geldbeutel spüren“, droht Manga seinen Neuzugängen. Szenarien, in denen Neuverpflichtungen künftig auch nach mehreren Monaten beim S04 nicht auf deutsch kommunizieren können, sollen also verhindert werden.

Manga will Spieler wieder besser aufnehmen

Der Kaderplaner will den neuen Spielern künftig jedoch auch ein willkommeneres Gefühl vermitteln, wie er weiter betont: „Das Thema Integration ist enorm wichtig für die Spieler, die aus dem Ausland kommen. Wir werden den Spielern immer signalisieren: Ihr seid hier nicht alleine, unser Team kümmert sich um euch“, so Manga.

Bei den Knappen soll also von nun an auch außerhalb des Rasens ein anderer Wind wehen. Vielleicht wird den Neuzugängen um Moussa Sylla und Co. diese Art von Integration helfen, um auf dem Platz direkt abzuliefern.