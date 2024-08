FC Schalke 04: Vor Spiel in Magdeburg – Geraerts verteilt Startelfgarantie

Der FC Schalke 04 tritt am kommenden Sonntag (25. August) beim 1. FC Magdeburg an. An das letzte Spiel in der Avnet Arena hegt man beim Revierklub jedoch keine guten Erinnerungen – mit 0:3 ging man im vergangenen Februar unter.

Nun ist die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts, die in diesem Sommer fast komplett neu zusammengestellt wurde, auf Wiedergutmachung aus. Doch mit Ron Schallenberg und Tomas Kalas fallen gleich zwei wichtige Stützen der Defensive des FC Schalke 04 aus. Auf einen Ersatz hat man sich nun schon festgelegt!

FC Schalke 04: Cisse darf in Magdeburg von Anfang an ran

Wie Karel Geraerts auf einer Pressekonferenz mitteilte, wird Ibrahima Cisse gegen den 1. FC Magdeburg von Beginn an spielen dürfen: „Ich kann sagen, dass er am Sonntag in der ersten Elf stehen wird. Das ist ganz klar“. Ungewohnte Worte des S04-Trainers, der sich in Sachen Startelfgarantien bislang oft zurückgehalten hat.

Allerdings kommt die Nominierung des Maliers alles andere als überraschend – schließlich überzeugte Cisse beim letzten Ligaspiel in Nürnberg nicht nur durch sein Premierentor, sondern auch mit einer stabilen Defensivleistung. Nach zuletzt zwei holprigen Jahren beim S04 hat der 23-Jährige nun zum ersten Mal wohl das volle Vertrauen seines Trainers.

Innenverteidiger-Duo steht noch nicht fest

Wer Cisse auf der linken Innenverteidigerposition zur Seite stehen wird, ist hingegen noch nicht klar. Das wolle Geraerts erst nach dem Abschlusstraining am Samstag (24. August) entscheiden. An Optionen mangelt es dem Belgier dabei nicht: Mit Marcin Kaminski, Felipe Sanchez und Martin Wasinski hoffen wohl gleich drei Spieler auf ihre Chance.

Mit Blick auf die Begegnung in Nürnberg, wo Kaminski eine schwache Leistung zeigte, dürfte der Routinier wohl eher schlechte Einsatzchancen haben. Bleiben also nur noch die jungen Sanchez und Wasinski. Für beide wäre es das Debüt in der 2. Bundesliga.