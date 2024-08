FC Schalke 04: Trainer packt im Transfer-Poker aus – droht der Deal zu platzen?

Beim FC Schalke 04 ist aktuell ganz schön was los. Die Königsblauen verpflichten im Endspurt der Transferperiode viele neue Spieler. Die Planungen sind noch lange nicht abgeschlossen. Womöglich könnte auf der Zugangsseite noch etwas passieren.

Aber der Fokus richtet sich nun auf die Spieler, die den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen sollen. Dazu zählt auch Henning Matriciani, der mit einem Drittligisten in Verbindung gebracht wird. Nun hat sich der Trainer geäußert. Droht ein Deal zu platzen?

FC Schalke 04: Trainer packt im Transfer-Poker aus

Der SV Waldhof Mannheim ist an einer Verpflichtung von Henning Matriciani interessiert. Für den FC Schalke 04 die perfekte Gelegenheit. Schließlich spielt der Abwehrspieler in den Planungen von Trainer Karel Geraerts keine Rolle mehr. Die Fans warten schon gespannt im Transfer-Poker auf eine Verkündung. Doch es könnte noch dauern.

„Momentan hakt der Transfer noch, deswegen ist er noch kein Spieler von uns“, erklärte Mannheim-Trainer Marco Antwerpen auf der Pressekonferenz des Drittligisten am Freitag (23. August). Gleichzeitig betonte der 52-Jährige: „Wir wollen den Spieler zum Waldhof holen, das ist klar.“

Mit Matriciani sollen sich die Mannheimer bereits geeinigt haben. Nun liegt es am S04, dem Deal zuzustimmen. Im Raum soll eine Leihe bis zum Saisonende stehen. Die Königsblauen würden ihm am liebsten direkt loswerden. Auch Mannheim-Kaderplaner Anthony Loviso erklärte, dass noch eine Einigung fehle. „Es gehören alle drei Parteien dazu, zwei Parteien sind sich einig“, so Loviso.

Wechselt Matriciani?

Während er beim FC Schalke 04 vermutlich nicht mehr spielen wird, soll er für den SVW eine große Verstärkung werden. Bis Sonntag soll der Deal über die Bühne gehen, wenn denn die Königsblauen zustimmen sollten. Sollte der Transfer platzen, wird es für S04 schwierig, Matriciani zu verkaufen oder abzugeben. Die Interessenten fehlen nämlich.

Das Sommer-Transferfenster hat noch bis zum 30. August geöffnet. Bis dahin sollte es zu einer Einigung zwischen den Teams gekommen sein. Ansonsten wird Matriciani wohl für die restliche Saison bei den Gelsenkirchenern bleiben.