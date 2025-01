FC Schalke 04 und die Sportvorstand-Suche – jetzt taucht DIESER Name auf!

Diese Frage hat der FC Schalke 04 seit dem Rauswurf-Knall um Ex-Trainer Karel Geraerts und Ex-Sportdirektor Marc Wilmots noch immer offen gelassen. Im Zuge der Entlassungen gaben die Knappen bekannt, künftig wieder einen Sportvorstand beschäftigen zu wollen. Die Suche verzögerte sich allerdings.

Um den Aufsichtsrat zu unterstützen, engagiert der FC Schalke 04 (hier gibts weitere Infos zum Verein) sogar eine Findungskommission. Mittlerweile ist man offenbar einige Schritte vorwärtsgekommen. Und plötzlich taucht ein ganz neuer Name auf!

FC Schalke 04: Suche auf der Zielgeraden?

Wie der „Kicker“ berichtet, befinde sich die Suche nach einem Sportvorstand auf der Zielgeraden. Demnach sei der Kandidatenkreis auf eine Handvoll möglicher Bewerber zusammengestrichen. Eine entscheidende Rolle spiele dabei das festgelegte Anforderungsprofil.

Denn: Schalke kann es sich schlicht nicht leisten, eine Ablöse für den neuen Mann zu bezahlen. Bedeutet: Man sucht nach einem Kandidaten, der derzeit arbeitslos ist. Zudem soll er aber Erfahrung mitbringen und mit Kaderplaner Ben Manga harmonieren können. Wer wäre anhand dieser Kriterien als beim FC Schalke 04 geeignet?

Ex-Manga-Vertrauter gehandelt

Beispielsweise einer, der schon sehr erfolgreich mit Ben Manga gearbeitet hat! So heißt es in dem Bericht weiter, dass intern schon der Name Fredi Bobic gefallen sei. Dieser hatte bei Eintracht Frankfurt gemeinsam mit Manga sehr erfolgreiche Arbeit geleistet und den Grundstein für den Sieg in der Europa League gelegt. Zudem ist er schon seit Anfang 2023 bei keinem anderen Verein mehr tätig. Ebenso nennt das Sportmagazin Dietmar Beiersdorfer als möglichen Kandidaten.

Doch egal, wer es am Ende wird: Die Knappen wollen den Job so früh wie möglich vergeben. Denn der neue Sportvorstand soll tatkräftig bei der Planung für die Saison 2025/2026 mithelfen.

FC Schalke 04: Was wird aus Mulder?

Bleibt die Frage offen, was aus Youri Mulder wird. Der fungiert aktuell als Interims-Sportdirektor. Eigentlich sollte er am Ende der Saison in seine Position als Aufsichtsratsmitglied zurückkehren. Laut „Kicker“ könnte er aber auch langfristig Sportdirektor bleiben – nämlich dann, wenn ein Sportvorstand kommt, der seine Stärken wie einst Peter Knäbel eher im strategischen Bereich hat. Es bleibt also spannend.