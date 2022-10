FC Schalke 04: Wer wird Nachfolger von Rouven Schröder? Knäbel enthüllt Plan

Beim FC Schalke 04 kommt langsam wieder etwas Ordnung rein. Der neue Trainer ist endlich da, Wunschlösung Thomas Reis übernimmt die Aufgabe. Ungeklärt ist allerdings noch die Nachfolger von Sportdirektor Rouven Schröder.

Sport-Vorstand Peter Knäbel enthüllte nun auf der Pressekonferenz am Donnerstag (27. Oktober) den Plan des FC Schalke 04. Im Klub hat man genaue Vorstellungen, wie es nach dem Aus von Sportdirektor Rouven Schröder weitergehen soll.

FC Schalke 04: So will S04 Schröder ersetzen

Einen direkten Nachfolger für Rouven Schröder stellte der FC Schalke 04 am Donnerstag nicht vor. Stattdessen will S04 die entstandene Lücke im Team füllen. An der Spitze steht Sport-Vorstand Peter Knäbel, der einen Großteil der Aufgaben kommissarisch übernehmen wird.

„Wir haben zusammen mit Rouven ein tolles Team aufbauen können. Sie werden helfen, dass entstandene Loch zu füllen. Die Abläufe werden genauso gut sein, wie sie bis sie jetzt waren. Der Schalker Weg geht weiter. Wir wollen unsere eigenen Mitarbeiter fördern und natürlich wollen wir dadurch keine Qualität verlieren. Das ist meiner Meinung nach gewährleistet“, so das Statement von Knäbel.

Das Team „Sportdirektor“ besteht beim FC Schalke 04 aus fünf Personen: Peter Knäbel (Sport Vorstand), René Grotus (Referent Sport), Mario Grevelhörster (Team-Manager), Gerald Asamoah (Leiter der Lizenzspielerabteilung) und André Hechelmann (Chefscout).

Vorerst bis zur Winterpause will Schalke in dieser Konstellation arbeiten „Wir können alle für eine gewisse Zeit mehr machen. In den drei Wochen kann von jedem mehr verlangt werden. Dann werden wir in der Winterpause schauen, wer sich in welcher Aufgabe wohlfühlt“, so Knäbel.

Wird es ein Mann aus den eigenen Reihen?

Ob Schalke dann einen Nachfolger für Rouven Schröder präsentiert, ließ Knäbel noch offen. Er wolle nicht ausschließen. Interessant ist aber diese Aussage: „Ich würde garantieren, dass unsere Leute eine Chance haben, sich zeigen können und dass wir danach eine Entscheidung treffen werden“, so Knäbel. Möglicherweise also aus dem Team um Knäbel jemand in die Rolle des Sportdirektors.