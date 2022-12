FC Schalke 04: Deal fix! Diese Unterschrift lässt die S04-Fans jubeln

Das Märchen von Soichiro Kozuki geht weiter. Im August noch beim 1. FC Düren unter Vertrag, ist der Japaner jetzt offiziell Profi des FC Schalke 04.

Am Freitag verkündete der Bundesligist, dass Kozuki einen Profivertrag unterschrieben hat. Damit dürfte auch der Teilnahme am Wintertrainingslager in Belek nichts mehr im Weg stehen. Schon bald könnte sich das Profidebüt beim FC Schalke 04 anbahnen.

Was für eine Geschichte. Soichiro Kozuki wagte für den Profi-Traum das Deutschland-Abenteuer, war fast gescheitert – und ist jetzt am Ziel. Am Freitag verkündete der S04: Der Japaner hat einen Lizenzspieler-Vertrag unterschrieben.

Der Lohn für starke Leistungen in der U23 und zuletzt auch bei den Profi-Tests. Schon länger forderten die Fans eine Chance für den 22-Jährigen – auch sie jubeln jetzt. Unter der Verkündung sammelten sich bei Twitter in Windeseile unzählige freudige Kommentare.

Bis 2024/25 ist Kozuki jetzt Schalke-Profi. Kommt er auf eine nicht genannte Zahl von Einsätzen, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. „In den bisherigen Testspielen und Trainingseinheiten hat Soichiro nicht nur aufgrund seiner Tore sein Potenzial angedeutet“, sagt Sportchef Peter Knäbel. „Als Club freuen wir uns, dass sich erneut ein Spieler aus der U23 für die Lizenzmannschaft empfohlen hat. Nun liegt es an ihm, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen – dabei werden wir ihn bestmöglich unterstützen.“

Kozuki war im Januar aus Japan nach Deutschland gereist, um sich den Traum vom Profifußball zu erfüllen. In Gladbach scheiterte er, saß schon auf gepackten Koffern. Dann heuerte er beim Oberligisten 1. FC Düren an, wo der FC Schalke 04 ihn entdeckte und für die U23 verpflichtete. Die Regionalliga-Reserve bleibt wohl eine kurze Zwischenstation. Im Januar dürfte der Rechte Mittelfeldspieler mit ins Trainingslager nach Belek reisen – und sich weiter für einen Platz im Reis-Kader empfehlen.