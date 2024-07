FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell – Millionen-Deal lässt Fans ausflippen

In der Veltins-Arena des FC Schalke 04 ist dieses Jahr ganz schön was los. Neben den Partien der 2. Liga, der Europameisterschaft und Taylor-Swift-Konzerten gibt es noch zahlreiche andere Veranstaltungen in der Heimspielstätte der Königsblauen.

Doch das ist noch nicht alles. Jetzt hat der FC Schalke 04 einen absoluten Hammer verkündet. Die Fans dürfen sich auf Champions-League-Fußball in der Veltins-Arena freuen.

FC Schalke 04 macht Hammer offiziell

Die Zeiten, als der FC Schalke 04 in der Champions League spielte, sind eine gefühlte Ewigkeit her. Mittlerweile muss der Traditionsverein gegen Klubs wie Magdeburg oder Elversberg spielen. Bis die Knappen wieder gegen Real Madrid und Co. antreten werden, wird es noch lange dauern.

Dennoch wird in der kommenden Saison Champions League auf Schalke gespielt! Weil der ukrainische Klub Shakhtar Donetsk auch in der Saison 2024/25 seine Spiele nicht im eigenen Stadion austragen kann, übernimmt der S04 mit der Veltins-Arena die Rolle des Gastgebers. Die Ukrainer dürfen deshalb alle Partien der Königsklasse in Gelsenkirchen austragen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und sind stolz, dass wir Shakhtar Donetsk unterstützen und unser Stadion als Spielort für die Partien in der Königsklasse zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus bietet das Mietverhältnis auch auf wirtschaftlicher Ebene einen Mehrwert für unseren Club. Insgesamt entsteht hier eine Win-Win-Situation für beide Vereine – wir freuen uns sehr auf die Spiele und die Zusammenarbeit“, freut sich Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender der Königsblauen.

Champions League in Gelsenkirchen

Serhii Palkin, Generaldirektor des FC Shakhtar, über die Partnerschaft: „Wir freuen uns, dass wir unsere Spiele in der UEFA Champions League in einem der besten Stadien Deutschlands austragen können. Die positiven Erfahrungen der letzten Saison zeigen, dass Shakhtar eine starke Unterstützung durch die Fans in diesem Land hat, sowohl durch die Einheimischen als auch durch die ukrainischen Flüchtlinge. Dieser Faktor hat für unseren Club eine große Bedeutung. Wir sind der Leitung von Schalke 04 und der Stadt Gelsenkirchen für ihre Solidarität dankbar und haben keinen Zweifel an unserer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf die Spiele der UEFA Champions League.“

Die Partien der neuen Champions-League-Saison finden an insgesamt acht Spieltagen zwischen September 2024 und Januar 2025 statt, vier dieser Begegnungen werden in Gelsenkirchen ausgetragen. Auf welche Gegner die Mannschaft von Chef-Trainer Marino Pusic in der Veltins-Arena trifft, entscheidet das Losverfahren am 29. August. In der S04-Arena werden die Fans von Shakhtar Donetsk in der Nordkurve ihre Heimat finden, um ihr Team zu supporten.

Nähere Informationen zum Ticketverkauf wird der FC Schalke 04 in Kürze auf seinen Kanälen veröffentlichen.