Gibt es dieses unerwartete Wiedersehen? In der kommenden Saison tritt der FC Schalke 04 erneut in der 2. Liga an. Beim direkten Wiederaufstieg soll ein runderneuerter Kader helfen.

Ein überraschendes Wiedersehen könnte es im Unterhaus mit einem Ex-Star des FC Schalke 04 geben. Auch dieser steht wohl vor einem Wechsel – und könnte ebenso wie die Knappen eine Etage weiter unten landen.

FC Schalke 04: Ungute Erinnerungen

Drei Jahre stand er bei den Königsblauen unter Vertrag. Mit hohen Hoffnungen gekommen, entwickelte sich die gemeinsame Zeit für alle Beteiligten jedoch zu einer Farce. Am Ende löste der Verein den Vertrag des Spielers sogar auf.

Die Rede ist von Sebastian Rudy, den S04 einst für 16 Millionen Euro vom FC Bayern München verpflichtete. Lediglich 30 Spiele absolvierte er für den FC Schalke 04, ging anschließend zur TSG Hoffenheim. Dort spielte er am Ende jedoch auch keine Rolle mehr. In wenigen Tagen ist er vereinslos.

Mehrere Vereine interessiert

Das muss jedoch keineswegs lange so bleiben. Offenbar gibt es einen breiten Markt für den mittlerweile 33-Jährigen. Laut „Fußballtransfer“ seien bereits „einige lose Anfragen“ eingegangen. Diese kämen aus dem europäischen Ausland, Saudi-Arabien – und der 2. Bundesliga!

Konkrete Namen nennt das Portal nicht, dennoch dürfte der ein oder andere S04-Fan bei dieser Meldung zusammengezuckt sein. Gerüchte um Rückholaktionen gab es beim Absteiger zuletzt einige. Allerdings darf man wohl getrost sagen, dass Rudy und Schalke angesichts der Vergangenheit wohl nie mehr zueinander finden.

FC Schalke 04: Gerüchte um Ex-Star

Ernstere Gerüchte gibt es dagegen um Steven Skrzybski. Auch der Stürmer stand schon am Berger Feld unter Vertrag – mit mäßigem Erfolg. Zuletzt explodierte er bei Holstein Kiel allerdings, weshalb die Verantwortlichen eine Rückkehr in Betracht ziehen.