FC Schalke 04: Fan-Alptraum droht wahr zu werden – „Emotional schwer nachvollziehbar“

Es war ein Schock, den viele Fans bis heute nicht verdaut haben. Ende Oktober verkündete Rouven Schröder aus heiterem Himmel, dass er sich beim FC Schalke 04 zurückziehen werde. „Persönliche Gründe“ nannte der Verein als Ursache hinter dem Schritt.

Sogleich kamen Gerüchte auf, Schröder könne gemeinsam mit Max Eberl zu RB Leipzig wandern. Einen Schritt, der von vielen Anhängern des FC Schalke 04 als äußerst kritisch beäugt wird. Jetzt schein der Alptraum Realität zu werden.

FC Schalke 04: Schröder auf dem Sprung

Es war eine chaotische Phase bei den Knappen. Gerade erst war Frank Kramer entlassen worden, das schlug die Nachricht des Schröder-Rücktritts ein wie eine Bombe. Eigentlich warteten alle auf die Verkündung eines neuen Trainers. Stattdessen der große Schock.

Seitdem ist es um den 47-Jährigen ruhig geworden. Schröder hat sich zurückgezogen, die Gerüchte um RB Leipzig ebbten ab – bis jetzt. Denn nun sorgt ein Bericht des „MDR“ für den großen Paukenschlag. Demnach sei die Verpflichtung des ehemaligen Sportdirektors des FC Schalke 04 seitens der Leipziger nur noch eine Frage der Zeit.

RBs Wunschpersonalie

Eberl, seit einigen Wochen Sportgeschäftsführer bei den neureichen Leipzigern, ist großer Fan von Schröder. Er wollte ihn einst schon zu Gladbach holen. Bei RB ist die Stelle des Sportdirektors schon länger verwaist. Schröder gilt in diesem Fall als die absolute Wunschpersonalie.

Doch der FC Schalke 04 hat ein gewichtiges Wort mitzureden. Denn offiziell steht der Ex-Sportdirektor noch in Gelsenkirchen unter Vertrag. Demnach steht dem S04 eine Ablösesumme zu. Und Geld hat der Pott-Klub aktuell ohnehin dringend nötig. Man ist also in einer guten Verhandlungsposition.

FC Schalke 04: Emotionale Diskussionen

Unter den Anhängern der Knappen wird das Thema emotional diskutiert. Manch einer schlägt in seinem Tonfall auch über die Stränge. Doch man merkt schnell, dass die S04-Fans enttäuscht sind. Auch weil Schröder selbst bis heute nichts zu seinem Abschied persönlich gesagt hat.

„Emotional ist das kolportierte Schröder-Engagement bei RB für mich so schwer nachvollziehbar wie der Wechsel von Neuer zu den Bayern“, meint ein Fan des FC Schalke 04. „Rational hoffe ich auf eine möglichst hohe Entschädigung für S04. Am Geld dürfte es nicht scheitern.“ „Mein Herz blutet einfach“, schreibt ein anderer auf Twitter.