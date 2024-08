FC Schalke 04: Schallenberg zeigt Foto nach Platzverweis – und lässt die Fans damit wüten

Es war DIE Aufregerszene beim königsblauen Gastspiel in Nürnberg. Der FC Schalke 04 hatte die erste Halbzeit komplett dominiert und führte hochverdient. Dann aber sah Ron Schallenberg kurz vor der Halbzeit die Gelb-Rote Karte (hier mehr dazu lesen).

Eine höchst umstrittene Entscheidung. Noch während der Halbzeit postete Schallenberg auf seinem Instagram-Account ein Foto, das die Wut der Fans weiter entfachte. Der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 war klar gezeichnet.

FC Schalke 04: Schallenberg trägt Wunde davon

In der strittigen Szene war es zu einem Zweikampf zwischen Schallenberg und Caspar Jander gekommen. Schiedsrichter Nicolas Winter wertete die Szene als Foul des Schalkers – obwohl es Jander war, der Schallenberg auf den Fuß stieg.

Das untermauerte der S04-Mittelfeldspieler auch kurz darauf. Noch während die Spieler in der Kabine saßen, postete er ein Bild bei Instagram. Auf diesem war eine Wunde am Knöchel zu sehen, die er sich in dem entsprechenden Zweikampf zugezogen hatte. Dazu hatte er auch noch eine Botschaft an die Fans des FC Schalke 04.

„Einfach falsch“

„Foul von mir“ postete er mit einem Emoji, das sich vor Verzweiflung die Hand ins Gesicht schlägt. Das zeigt schon, was er von dem Platzverweis hielt. „Sorry an alle Schalker, die erste [Gelbe] darf mir nicht passieren“, sagte er selbstkritisch.

Aber: „Die zweite ist trotzdem einfach falsch“, wetterte Schallenberg in Richtung Winters. Zu diesem Zeitpunkt glaubte Schallenberg noch, dass seine Mannschaft das Spiel trotzdem gewinnen könnte. Doch im zweiten Durchgang kippte der Verlauf.

FC Schalke 04: Fans weiter angestachelt

Das Bild vom lädierten Knöchel Schallenbergs feuerte die Wut der Knappen-Fans über diese Entscheidung natürlich nur noch mehr an. Für sie lagen alle Beweise klar auf dem Tisch, dass es sich um eine Fehlentscheidung handelte.

Besonders bitter: Caspar Jander, Ex-Spieler des FC Schalke 04, hatte zu dem Zeitpunkt ebenfalls schon Gelb, hätte also selbst vom Platz fliegen könnten. Das passierte erst im zweiten Durchgang – allerdings nachdem er Nürnberg in Front geschossen hatte.