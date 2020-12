FC Schalke 04 – SC Freiburg: Mega-Schreck! DIESE Szene lässt die S04-Fans schwitzen

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 wartet weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Gegen den SC Freiburg startet Schalke den nächsten Anlauf.

Die Begegnung FC Schalke 04 – SC Freiburg steigt am Mittwoch um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena.

FC Schalke 04 – SC Freiburg im Live-Ticker

Schafft der FC Schalke 04 gegen den SC Freiburg endlich die Wende oder können die Breisgauer ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen?

Alle Antworten zum Spiel FC Schalke 04 – SC Freiburg bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------

FC Schalke 04 – SC Freiburg 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Sallai (50.)

---------------

Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Stambouli, Kabak, Sané, Oczipka - Mascarell, Serdar - Boujellab, Harit, Matondo - Raman

Freiburg: F. Müller - Lienhart, K. Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Grifo, Sallai – Petersen

---------------

50.: TOOOOR für Freiburg!

Da ist es passiert. In einem bislang ebenbürtig schlechtem Spiel gehen die Gäste in Führung. Ein schlauer Flankenwechsel von Grifo, eine starke Flanke von Schmid und Sallai köpft ins lange Eck ein.

46.: Die zweite Halbzeit ist gestartet, beide Trainer haben in der Pause auf Wechsel verzichtet.

Pause: Auch die Schalke-Fans haben gesehen, diesmal vom VAR sehr freundlich behandelt worden zu sein. Im Netz pusten viele Königsblaue einmal durch angesichts der strittigen Entscheidung:

Also wenn das kein glasklarer Elfmeter für Freiburg war, dann weiß ich auch nicht.

Also als Freiburger wäre ich jetzt nicht so begeistert.

Das war jetzt mal VAR-Glück. Die Elfer hat es auch schon mal gegeben.

Zweimal Schiri-Glück in zwei Spielen! Sowas gibt es ja doch noch für uns...

Das war eigentlich ein glasklarer Handelfmeter...

Endlich! Endlich entscheidet der VAR mal nicht gegen uns.

Pause! Heieieiei, ein ganz zäher Kick. Aber das kommt nicht ganz unerwartet, wenn man ehrlich ist. Kein Team übernimmt hier gerne das Kommando, Torchancen sind Mangelware. Die Szene der ersten Halbzeit: Die äußerst strittige VAR-Entscheidung, bei Sanés Handspiel keinen Elfmeter zu geben.

44.: Freistoß aus bester Position für den S04, knappe 20 Meter zentral vor dem Tor. Raman schnibbelt die Kugel dann doch ein ganzes Stück drüber.

36.: Serdar mit einem Wecker in einem äußerst zähen Spiel. Er feuert zentral flach auf das Tor, Müller wehrt mit den Füßen ab. Erster Schalker Schuss auf das Tor.

25.: Puh, Schalke mit etwas Glück. Im Strafraum kriegt Sané die Kugel an die Hand. Der VAR wird aktiv, schaut sich die Szene an, es gibt aber keinen Elfmeter.

18.: Serdar aus der Distanz mit dem ersten S04-Abschluss. Nach verheißungsvollen ersten Minuten ist das Niveau hier auf beiden Seiten schnell abgeflacht.

10.: Nach guten ersten Minuten lässt sich der S04 jetzt etwas hinten reindrängen. Freiburg hat nach einem üblen Fehlpass die erste größere Chance. Sallai zieht über rechts in den Strafraum, scheitert aber an Fährmann.

5.: Schalke übernimmt die Regie in der Anfangsphase. Das war in den letzten Wochen und Monaten beileibe nicht immer so. Königsblau wirkt trotz des nächsten heftigen Nackenschlags von Sonntag engagiert und nicht verschüchtert.

1. Minute: Los gehts in Gelsenkirchen! Raman hat für Schalke angestoßen.

18.20 Uhr: Zehn Minuten noch bis zum Anpfiff. Mit Matondo und Raman bringt Baum im Angriff das „vorletzte Aufgebot“. Paciencia, Uth und nun auch Skrzybski sind verletzt, Ibisevic suspendiert. Als Alternativen bleiben nur noch Kutucu und Nachwuchstalent Matthew Hoppe.

17.38 Uhr: Gegen Leverkusen stand Steven Skrzybski noch in der Startelf, übernahm beim Elfmeter Verantwortung und scheiterte. Gegen Augsburg bekam er schon nur noch 8 Minuten in der Schlussphase. Jetzt der nächste Rückschlag: Wegen Oberschenkelproblemen ist der Stürmer heute nicht dabei und sorgt für die nächsten Personalprobleme beim S04.

17.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So treten S04 und SCF heute an:

Schalke: Fährmann - Stambouli, Kabak, Sané, Oczipka - Mascarell, Serdar - Boujellab, Harit, Matondo - Raman

Freiburg: F. Müller - Lienhart, K. Schlotterbeck, Gulde - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter - Grifo, Sallai – Petersen

16.45 Uhr: Mark Uth sorgt vor dem Anpfiff mit einer Videobotschaft für Freude bei den S04-Fans. „Mir geht es gut. Ich bin wieder zu Hause und ich bin felsenfest überzeugt, dass wir heute die ersten drei Punkte holen“, sagt der Offensivmann, der am vergangenen Sonntag für eine Schock-Szene gesorgt hatte.

15.20 Uhr: Die jüngsten Misserfolge nehmen die Fans der Knappen mit. Besonders traurig zeigte sich nach dem Augsburgspiel ein kleiner Anhänger der Mannschaft. Der Verein hatte eine besondere Botschaft an ihn >>>

11.39 Uhr: Vielleicht ein gutes Omen für Schalke 04? Schiedsrichter der heutigen Partie ist Sven Jablonski. Der pfiff die Knappen in dieser Saison erst einmal – beim 4:1-Erfolg im Pokal gegen Schweinfurt. Klappt es so auch in der Liga?

Mittwoch, 16. Dezember, 07.35 Uhr: Heute geht es ans Eingemachte. Und die Frage aller Fragen, welche sich die Fans seit Januar stellen: Gibt es heute endlich wieder einen Sieg?

18.46 Uhr: Freiburgs Trainer Chrstian Streich sagte heute: "Wir wollen total hungrig und mit viel Energie auftreten, wie wir es auch die letzten Spiele gemacht haben. Wir werden unter allen Umständen alles versuchen, Schalke nicht ins Spiel kommen zu lassen und selbst Fußball zu spielen. Die werden hochmotiviert sein und alles daran setzen, den Bock umzustoßen. Wir werden nicht überrascht sein, wenn wir auf ein kämpferisches Schalke treffen. Sie werden aber auch auf ein kämpferisches Freiburg treffen."

---------------

+++ FC Schalke 04: Zwangspause beendet! Startet der Hoffnungsträger jetzt endlich durch? +++

---------------

15.51 Uhr: In Sachen Uth machte er den Fans Hoffnung: „Ich konnte bereits auf dem Weg nach Hause mit Mark Uth telefonieren. Er hat sich angehört, als ob nichts gewesen wäre. Das hilft natürlich für die eigene Verarbeitung. Mark war heute auch bei der Video-Analyse und wieder mit viel Positivität dabei.“

15.25 Uhr: Für die ausstehenden Spiele hat Baum eine klare Zielvorgabe: „Unser Ziel war es, aus den letzten drei Spielen sieben Punkte zu holen. Jetzt kann sich jeder selbst ausrechnen, worauf wir in den letzten beiden Partien hinauswollen.“ Bedeutet gegen Freiburg und am nächsten Samstag gegen Bielefeld müssen Siege her.

15.22 Uhr: Auf der Pressekonferenz sagte Trainer Manuel Baum: „Eine wichtige Aufgabe eines Trainers ist es, nicht das Ergebnis, sondern die Leistung zu beurteilen. Ich finde, gegen Augsburg hat man gesehen, dass dort ein Team auf dem Platz steht. Die Tendenz geht aus meiner Sicht klar in die richtige Richtung.“

---------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

---------

15.10 Uhr: Der FC Schalke 04 muss gegen Freiburg auf Frederik Rönnow, Goncalo Paciencia und Mark Uth verzichten. Uth ist nach seinem schweren Zusammenprall noch nicht wieder einsatzfähig.

12.22 Uhr: Der FC Schalke 04 wartet in dieser Saison weiterhin auf den ersten Sieg. Gegen den FC Augsburg wäre es am Sonntag fast soweit gewesen, doch Marco Richter traf in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich für die Fuggerstädter. Somit wartet Schalke weiter.

Dienstag, 10.14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung Schalke gegen den SC Freiburg. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.