Schalke 04: Paukenschlag bei der Konkurrenz – S04-Stars schauen genau hin

Am Freitag (03. Januar) sind die Profis von Schalke 04 gemeinsam ins Trainingslager Richtung Belek in der Türkei aufgebrochen. Dort möchte die Mannschaft von Kees van Wonderen den Grundstein für eine erfolgreiche Rückruunde legen.

Derweil muss ein Konkurrent von Schalke 04 einen herben Rückschlag wegstecken. Der derzeitige Top-Torjäger der zweiten Bundesliga ist in Richtung Bundesliga gewechselt. Vor allem für zwei Schalke-Stars dürfte das interessant sein.

Schalke 04: „Budu“ verlässt KSC Richtung Bundesliga

Dieser Wechsel kommt aus dem Nichts! Budu Zivzivadze wechselt vom Karlsruher SC in die erste Liga zum 1. FC Heidenheim. Der Georgier war einer der absolten Top-Spieler der zweiten Liga, führt die Torjägerliste mit 12 Toren an. Insgesamt kam „Budu“ auf insgesamt 16 Scorer in 17 Spielen. Eine starke Quote, mit der dem KSC zu einer Hammer-Hinrunde verhalf.

Derzeit rangiert Karlsruhe auf Rang zwei und steckt somit mitten im Aufstiegskampf. Der Abgang von „Budu“ dürfte daher ein herber Schlag für das Team von Christian Eichner sein. Neben Kapitän Marvin Wanitzek war der 30-Jährige der absolute Star des Teams.

++ FC Schalke 04: Sylla vor Blitz-Abflug? ER könnte sein Ersatz werden ++

Obendrein war der Georgier, der erst im Januar 2023 nach Baden-Württemberg wechselte, ein absoluter Fanliebling. Der Abgang des Stürmers wiegt dem KSC also schwer. Allerdings werden die Klubbosse nun wohl alles daran setzen, einen passenden Nachfolger zu finden.

Karaman und Sylla schielen auf Torjäger-Kanone

Auch aus Sicht des S04 ist der Abgang von „Budu“ in Richtung Heidenheim spannend. Denn mit Moussa Sylla und Kenan Karaman hat Königsblau gleich zwei Akteure im Rennen um die Torjäger-Kanone. Sylla steht bei elf Saisontoren, Karaman bei zehn Treffern. Die beiden S04-Angreifer können sich also berechtige Hoffnung machen, am Ende ganz oben zu stehen – vorausgesetzt Sylla und Karaman treffen weiterhin so zuverlässig.

Weitere News:

Fisnik Asllani, Davie Selke und Ragner Ache, Tim Lemperle und Isaac Lidberg dürften wohl die größten Konkurrenten um Platz eins sein. Alle genannten Akteure zeigten sich im Laufe der Hinrunde enorm treffsicher. Auch HSV-Star Robert Glatzel, der lange aufgrund einer Verletzung fehlte, jedoch langsam wieder fit wird, dürfte noch ein Wörtchen mitzureden haben. „Budu“ hingegen dürfte es wohl kaum mehr werden.