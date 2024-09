S04-Fans baff – dieser Anblick bei Rotterdam – Leverkusen lässt sie staunen

Von der europäischen Bühne ist der FC Schalke 04 derzeit Lichtjahre entfernt. Und dich dürften der ein oder andere S04-Fan das neu geschaffene Ligasystem der Champions League verfolgen. Im Spiel Rotterdam – Leverkusen dürften diejenigen auf einen ehemaligen Knappen gestoßen sein.

Denn bei Feyenoord steht mittlerweile ein Ex-S04-Akteur dauerhaft zwischen den Pfosten: Timon Wellenreuther hat sich zur Nummer Eins in Rotterdam gemausert. Bei S04 hatte er den Durchbruch nicht wirklich geschafft.

Ex-S04-Juwel Wellenreuther im Mittelpunkt

Mit 19 Jahren debütierte Wellenreuther im Februar 2015 für Königsblau – im Heimspiel gegen die Bayern. Nur wenige Wochen später stand er beim 4:3-Auswärtssieg bei Real Madrid zwischen den Pfosten und hatte einen großen Anteil an diesem historischen Erfolg. Insgesamt stand Wellenreuther zehnmal für Königsblau im Kasten. Zu der Zeit galt der 28-Jährige als eines der größten Towarttalente des deutschen Fußballs.

Langfristig konnte er sich jedoch nicht durchsetzen. 2017 verließ er den Pottklub nach vier Jahren und schloss sich RCD Mallorca. Über Mallorca, Willem II und den RSC Anderlecht landete er 2022 letztlich bei Feyenoord Rotterdam. Zu Beginn hatte er es auch bei dem niederländischen Traditionsklub schwer.

++ FC Schalke 04: Geraerts haut auf den Tisch – „Werde meine Philosophie nicht ändern“ ++

Doch die Zeiten haben sich geändert: Mittlerweile ist der Ex-Schalker die unangefochtene Nummer eins in Rotterdam. Dabei hat er sich unter anderem gegen den niederländischen Nationaltorhüter Justin Bijlow durchgesetzt.

Großer Auftritt gegen den deutschen Meister

2023 ist Wellenreuther mit Feyenoord niederländischer Meister geworden, in der vergangenen Saison gab es zudem den niederländischen Pokal. Jetzt steht für Wellenreuther und Feyenoord die Champions League-Saison an. Zum Auftakt geht es gegen den amtierenden deutschen Meister aus Leverkusen.

Weitere News:

Bayer-Coach Xabi Alonso hat sich derweil vor dem Spiel als großer Wellenreuther-Fan geoutet. „Ich kenne ihn. Er ist aktiv, sehr gut am Ball, passt immer gut auf. Er ist ein starker Torhüter. Wir haben ja unsere Arbeit gemacht, aber persönlich habe ich ihn noch nie getroffen“, so der Spanier über den Ex-S04-Keeper.