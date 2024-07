Hammer-Wechsel von Ex-Schalke-Star rückt näher – Königsblau schaut ganz genau hin

Der FC Schalke 04 zeigt sich in diesem Sommer auf dem Transfermarkt sehr umtriebig. Die S04-Bosse Ben Manga und Marc Wilmots haben vor allem nach dem Verkauf von Assan Ouedraogo finanziellen Handlungsspielraum.

Nun könnten weitere unverhoffte Einnahmen in den Schalker Geldbeutel prasseln. Denn ein ehemaliger S04-Star steht kurz vor einem Mega-Wechsel – Königsblau könnte daran richtig mitverdienen!

FC Schalke 04: Profitiert S04 von Thiaw-Wechsel zu Newcastle?

Malick Thiaw verließ den FC Schalke 04 im Sommer 2022 als gefeierter Aufstiegsheld gen Italien. Beim AC Mailand reifte der heute 22-Jährige zum deutschen Nationalspieler, der sich ins Rampenlicht anderer Klubs gespielt hat. Nun vermeldet die „Corriere dello Sport“, dass Newcastle United Interesse an dem Innenverteidiger haben soll – und demnach bereit sei, eine Riesenablösesumme zu zahlen.

Wie die italienische Zeitung berichtet, will Newcastle bis zu 40 Millionen Euro für Thiaw ausgeben. Auf Schalke wird man solche Nachrichten mit Sicherheit gerne hören. Denn als der gebürtige Düsseldorfer vor zwei Jahren für rund neun Millionen Euro nach Mailand wechselte, handelte der damalige S04-Sportdirektor Rouven Schröder eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent aus.

Thiaws Preis könnte sogar noch steigen

Bei einem Thiaw-Transfer könnten so mal eben vier Millionen Euro in den knappen Schalker Geldbeutel fließen. Doch damit noch nicht genug. Denn wie die „Corriere dello Sport“ wissen will, soll sich der AC Mailand mit dem 40-Millionen-Gebot der Engländer noch nicht zufrieden geben. Die Ablösesumme für Thiaw könnte also noch steigen – und damit auch Schalkes Beteiligung an dem Transfer.

Für Königsblau könnte es also schon bald zu einem Geldregen kommen. Angesichts der finanziellen Situation des Klubs wäre dies wohl ein echter Segen.