FC Schalke 04 macht es offiziell! Verträge von Top-Talente verlängert

Anhand von Assan Ouedraogo gibt es beim FC Schalke 04 noch Hoffnung, dass weitere Talente den Sprung zu den Profis schaffen. In den vergangenen Jahren gab es nämlich immer weniger junge Spieler, denen eine solche Chance gegeben wurde.

Nun wollen die Verantwortlichen des FC Schalke 04 auch weitere Talente in Zukunft fördern und verlängerten deshalb die Verträge von gleich zwei Knappenschmiede-Juwelen. Einer hatte sogar vor der offiziellen Verkündung verraten, dass er verlängert.

FC Schalke 04 verlängert mit Talenten

Die beiden U17-Spieler Vincent Carus und Luca Vozar haben ihre Verträge beim FC Schalke 04 verlängert. Der Defensivakteur und der Mittelfeldspieler werden auch in der kommenden Spielzeit für das Knappenschmiede-Team auflaufen. Das gab S04 bekannt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Dringender Handlungsbedarf auf Problem-Position! Kann dieser Shootingstar die Kaderbaustelle beheben?

„Vincent und Luca sind bereits seit vielen Jahren in der Knappenschmiede. Wir freuen uns sehr, dass die Zwei dem Verein erhalten bleiben und in der kommenden Saison in der U19 auflaufen werden. Vincent überzeugt durch seine Zweikampfstärke und seine Mentalität. Luca ist ein spielintelligenter Fußballer, der Verantwortung auf dem Platz übernimmt und seine Mitspieler coacht”, freut sich Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung über die Verlängerung der Eigengewächse.

Talent verkündet Verlängerung vor Bekanntgabe

Vincent Carus ist bereits seit der Saison 2020/21 beim FC Schalke 04. In der laufenden Saison stand er bei 14 Partien in der B-Junioren-Bundesliga auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer. Luca Vozar ist bereits seit der U9 beim Gelsenkirchener Traditionsverein.

Seitdem durchlief er alle U-Teams der Knappenschmiede. In der laufenden Saison traf er in zwölf Spielen zweimal und legte vier Tore vor. Aktuell ist Vozar verletzt, kuriert eine schwere Fußverletzung aus und wird der U17 erstmal nicht zur Verfügung stehen.

Mehr News für dich:

Noch bevor der FC Schalke 04 die Verlängerung offiziell verkündete, erzählte Vozar seinen Followern auf Instagram, dass er auch in der kommenden Spielzeit für die Königsblauen auflaufen wird (hier mehr dazu).