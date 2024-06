FC Schalke 04: Gelsenkirchen kriegt bei EM sein Fett weg – doch plötzlich könne alle nur noch staunen

Während der FC Schalke 04 sich noch in der Sommerpause befindet, ist die Europameisterschaft im vollen Gange. Auch in der Veltins-Arena der Königsblauen finden einige Spiele statt.

In den vergangenen Tagen musste sich Gelsenkirchen viel Kritik anhören. Während die Revierstadt regelrecht fertig gemacht wurde, wird über den FC Schalke 04 gestaunt.

FC Schalke 04: Gelsenkirchen kriegt bei EM sein Fett weg

Die Fans des FC Schalke 04 müssen sich noch ein wenig gedulden, bis die 2. Liga wieder anfängt. Bis dahin finden in ihrer Arena einige Spiele bei der Europameisterschaft statt. Einige europäische Fans waren bereits in Gelsenkirchen. Ihr Fazit: Die Stadt gefällt ihnen aber mal ganz und gar nicht.

Vor allem von den britischen Fans gab es zum Auftakt heftige Kritik. Einige Anhänger bezeichneten die Revierstadt als „Drecksloch“. Andere erklärten, dass sie nie wieder nach Gelsenkirchen reisen werden. Immer wieder wird die Stadt als die hässlichste in Deutschland betitelt.

Das gefällt nicht nur den Einwohnern nicht, sondern auch den S04-Fans. In den sozialen Medien versuchen sie, die Stadt ihrer Lieblingsmannschaft zu verteidigen. Schließlich habe Gelsenkirchen ihrer Meinung nach auch schöne Ecken.

Alle staunen über die Veltins-Arena

Doch während Gelsenkirchen im Fadenkreuz der Kritik steht, staunen die Fans seit dem ersten Spiel zwischen England und Serbien (1:0) plötzlich. Grund dafür ist die Veltins-Arena des FC Schalke 04. Vor dem Anpfiff wird der Spielertunnel immer gezeigt, der auch in Deutschland die Fans begeistert.

Der neue Tunnel, der 2014 vorgestellt wurde, soll die Spieler an die Bergwerkstradition des Klubs erinnern. Dabei ist er als Zechengang gestaltet. Hinter Schalke steht nämlich eine lange Bergbaugeschichte. Die Wände und Decke erinnern an einen Grubenschacht in einer Zeche.

Die Königsblauen wollen damit vor allem die enge Verbindung mit dem Ruhrgebiet und dem Bergbau demonstrieren. Dank des kalten Steines, sparsamer Beleuchtung und wenig Platz, hat man das Gefühl, unter Tage zu sein. Spieler sind beeindruckt, wenn sie im Tunnel stehen. Fans staunen ebenfalls, wenn sie es im TV sehen. So war es auch beim EM-Auftakt der Fall. Immerhin etwas in Gelsenkirchen, das nicht für Kritik sorgt.