Schalke 04: Van Wonderen sorgt für dicke Torwart-Überraschung – damit hat niemand gerechnet

Nach er Länderspielpause wird Neu-Coach Kees van Wonderen sein Pflichtspieldebüt für Schalke 04 feiern, bei Hannover 96 (Samstag, 19. Oktober, 13.00 Uhr) wird der Niederländer erstmals in Liga zwei an der Seitenlinie stehen.

Die große Frage, die sich viele Fans und Experten in den vergangenen Tagen gestellt haben, ist die Torwart-Frage. Wird Justin Heekeren weiterhin die Nummer eins bleiben oder stellt van Wonderen gleich Ron-Thorben Hoffmann ins Tor? Seine erste große Entscheidung hat der Neu-Coach von Schalke 04 jetzt getroffen.

Schalke 04: Van Wonderen trifft unkonventionelle Keeper-Entscheidung

Das kommt überraschend! Van Wonderen möchte sich weiterhin noch nicht auf eine klare Nummer eins festlegen. Wie der Niederländer in der Pressekonferenz am Donnerstag(17. Oktober) erklärt hat, werden sowohl Heekeren als Hoffmann in den kommenden Wochen die Chance bekommen, sich unter Wettbewerbsbedingungen für den dauerhaften Posten im Kasten beweisen.

So wird Hoffmann nun gegen Hannover und Fürth (Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr) im Tor stehen, während Heekeren im Pokal gegen Augsburg (Dienstag, 29. Oktober, 18 Uhr) und in Ulm (Freitag, 01. November, 18.30 Uhr) den Kasten hüten wird.

++ FC Schalke 04 macht große Ankündigung – SO sollen die Fans dem Klub jetzt aus der Patsche helfen ++

„Ich bin erst sechs, sieben Tage hier bin, will aber erfahren, wie sie als Persönlichkeit sind, zum Beispiel Dinge aufnehmen, Fehler verarbeiten“, erklärte van Wonderen seine Entscheidung. „Dann haben beide zwei Spiele bekommen, wir sind drei Wochen unterwegs dann, dann kann ich mich entscheiden, ob A oder B“, fügte er an.

Hoffmann und Heekeren bekommen faires Duell

Diese Entscheidung kommt – aufgrund der Wichtigkeit der anstehenden Spiele – durchaus überraschend. Schließlich spricht diese Lösung nicht unbedingt dafür, dass man kurzfristig Stabilität in die Abwehr bringen kann. Für beide Torhüter ist das jedoch eine äußerst faire Lösung – schließlich bekommen beide S04-Keeper die gleiche Chance, sich dauerhaft als Nummer eins durchzusetzen.

Weitere News:

Heekeren hat große Teile der Länderspielpause angeschlagen verpasst. Wohl auch deshalb kann und möchte van Wonderen sich wohl noch nicht endgültig auf einen Keeper festlegen. Ob diese Entscheidung gut geht und sich der Mut des Trainers bezahlt macht?